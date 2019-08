Morre Lucimar Sesmilo: “Alô Meu Povo!” cala-se para sempre

Faleceu na tarde de ontem (27), aos 65 anos, pouco depois das 15 horas, a pedagoga, cantora, locutora de rádio, mestre de cerimônias e psicóloga Maria Lucimar Sesmilo, a popular Lucimar, uma das mais antigas locutoras de rádio da cidade e uma pessoa muito querida e admirada por uma legião de fãs que acompanham seus programas radiofônicos há décadas. Ela foi vitimada pelas complicações decorrentes de um câncer e faleceu na UTI da Santa Casa, onde estava internada desde o último domingo (25).

Uma das vozes mais conhecidas e admiradas do rádio rondonopolitano, dona do bordão “Alô Meu Povo”, Lucimar chegou em Rondonópolis ainda no início dos anos de 1980, com o seu então esposo, o folclórico locutor Aparecido Neto (já falecido), e seus filhos Beto e Nany, e logo se tornou muito conhecida e querida por aqui, graças ao seu modo divertido de se comunicar com seus ouvintes por meio dos microfones das emissoras de rádio onde trabalhou, como também por conta dos shows que fazia nos bairros periféricos da cidade.

Ultimamente, ela trabalhava como psicóloga no Centro de Reabilitação Nilmo Júnior, mas não abandonou a sua paixão pela locução, apresentando um programa aos domingos na rádio 105 FM. Profissional de um talento raro frente aos microfones, ela foi a estrela de uma entrevista da “Série Pioneiros”, publicada pelo A TRIBUNA em 15 de abril de 2018, onde contou suas histórias e rememorou muitos momentos marcantes de sua trajetória na cidade.

Ela deixa esposo e dois filhos, além do exemplo de uma pessoa que conviveu com os problemas e doenças sem perder jamais a sua alegria de viver. Seu corpo está sendo velado na Capela 1 do Cemitério da Vila Aurora e o sepultamento será às 15h30 de hoje.