Programa estimula trabalho em equipe e diagnóstico sobre a instituição

Rondonópolis foi o sexto polo a receber as atividades de integração promovidas pelo programa “Vida Plena – MPMT pensando em você”, nesta segunda-feira (26), na sede das Promotorias. O objetivo da iniciativa é aproximar as pessoas, estimular o trabalho em equipe, a comunicação e a reflexão sobre o dia a dia na instituição, de modo a levantar as necessidades do público interno com foco na melhoria da qualidade de vida e saúde no trabalho.

Com a utilização de atividades interativas, a equipe do Vida Plena buscou também identificar os pontos fortes e fracos da instituição, oportunidades de melhoria e ameaças. Houve dinâmica para apresentação dos participantes, vivência com reflexões sobre diversos aspectos da vida moderna e bate-papo interativo com exposição pelos servidores sobre os temas qualidade de vida, saúde e melhorias no trabalho. O encerramento ficou por conta do procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira.

Na avaliação da servidora Nívia Rondon Barbosa, o trabalho realizado foi bastante positivo. “Foi muito legal. Apesar de alguns ficarem temerosos no início, ao longo da integração ficaram animados, deu um up na instituição. Sermos ouvidos e termos a oportunidade de expor a realidade da Promotoria foi muito bom, afinal, as regiões possuem necessidades diferentes. Logo, o olhar da administração também deve ser diferenciado”, afirmou, destacando estar ansiosa pelos resultados a serem colhidos.

No encerramento, foi aplicado um questionário entre os participantes. As informações recebidas nortearão as ações futuras do programa.

O programa – O “Vida Plena – MPMT pensando em você” foi lançado em abril deste ano com objetivo de fomentar e coordenar projetos e ações voltados à valorização da qualidade de vida de membros e servidores.

A iniciativa visa a promoção da saúde, de melhorias no ambiente de trabalho, integração e de campanhas de comunicação para estimular a confraternização e o debate sobre temas de interesse público. Os encontros da frente integração já foram realizados nos polos de Barra do Garças, Cáceres, Juína, Sorriso e Tangará da Serra, como também com parte dos setores da Procuradoria-Geral de Justiça. (Com assessoria)