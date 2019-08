Passaredo diz não ter intenção de voltar a operar em Rondonópolis

A Passaredo Linhas Aéreas, empresa brasileira com sede na cidade de Ribeirão Preto (SP) e que já atuou em Rondonópolis até o ano passado, adquiriu recentemente a MAP Linhas Aéreas, que por sua vez tinha adquirido 12 slots, como são chamados o direito de pousar ou decolar em aeroportos congestionados, no Aeroporto de Congonhas (SP) e que havia solicitado licença para operar voos para Rondonópolis. Porém, apesar da possibilidade de vir a operar novamente aqui, a Passaredo informou que, ao menos por enquanto, não está em seus planos retomar os voos para a cidade.

A aquisição da MAP por parte da Passaredo foi divulgada na semana passada e permitiu à empresa compradora dobrar o número de suas aeronaves, chegando a um total de 12 do modelo ATR 72 e passará a atender 28 destinos brasileiros, incluindo as 14 cidades que já eram operadas pela MAP no Amazonas e Pará. A previsão é de que até o final do ano o número de localidades atendidas passará para 37, incluindo cidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Anteriormente, o site da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) havia confirmado a alocação provisória dos 41 horários diários de partidas e chegadas (slots) da extinta Avianca Brasil no Aeroporto de Congonhas, 12 dos quais foram alocados para a MAP Linhas Aéreas, agora foi adquirida pela Passaredo, que assumirá os mesmos.

A Passaredo começou a operar no Aeroporto Marinho Franco em 6 de abril de 2015, tendo ofertado voos diretos para Ribeirão Preto (SP) e Brasília (DF), mas enfrentou uma série de problemas que a levou a diminuir a oferta de seus voos, cortando primeiro os voos para Ribeirão Preto e depois o de Brasília, ainda em 2016. A empresa chegou a retomar os voos para Ribeirão Preto, mas acabou desistindo de operar em Rondonópolis no dia 23 de dezembro de 2018.

Atualmente, operam no aeroporto de Rondonópolis a companhia Azul e América do Sul-Táxi Aéreo (Asta).