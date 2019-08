Licitação está suspensa temporariamente

Como estava previsto, a comissão abriu a licitação no dia 22. Porém, uma empresa que foi inabilitada não abriu mão do prazo recursal

A licitação para as obras de infraestrutura do Parque Natural Municipal, antigo Parque da Seriema, deverá ser aberta novamente em data que será agendada pela Prefeitura. Conforme foi informado pela assessoria de comunicação do Paço Municipal, a comissão de licitação abriu o processo no dia 22 passado, conforme o programado. Porém, três empresas se apresentaram, mas o processo foi suspenso temporariamente, pois uma delas não abriu mão do prazo recursal para questionar a sua inabilitação pela comissão. O prazo de recurso é de cinco dias úteis, posterior a publicação. Após isso, segundo a comissão, as empresas têm mais cinco dias úteis para as contrarrazões.

Vencida esta etapa, a comissão irá publicar a abertura novamente da licitação, para dar continuidade aos trabalhos visando a habilitação da empresa que será contratada para a estruturação do Parque Natural Municipal de Rondonópolis.

As obras de infraestrutura do parque estão inclusas na construção do espaço de lazer. Para sair do papel, esse espaço tem um orçamento de R$ 6,938 milhões. O projeto prevê que a área que permite construções receberá três quadras poliesportivas, quadra de areia, quadra de tênis, cancha de bocha, guarita, sanitários, cercamento, ciclovia e pista de caminhada com 1.200 metros de extensão, playground, academia, administração, monumentos, além de um grande lago de contemplação.

Conforme já noticiado pelo A TRIBUNA, os recursos que serão investidos na obra estão assegurados há anos e são oriundos do acordo de compensação ambiental firmado com o Município, com intermédio do Ministério Público Estadual (MPE) e Poder Judiciário, pela empresa responsável pela construção do terminal ferroviário de Rondonópolis. O cronograma estabelece um prazo de um ano de execução do projeto depois de iniciado.