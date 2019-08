7 de Setembro: Grupo de pioneiros terá espaço ao lado das autoridades

Um grupo de pioneiros contará com um espaço, ao lado das autoridades, para assistir ao desfile do dia 7 de setembro, quando é comemorado o Dia da Independência brasileira. O desfile cívico terá início as 7 horas e, mais uma vez, contará com a participação de escolas, unidades militares, igrejas e grupos de atividades esportivas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), um grupo de 50 pioneiros foi convidado para assistir ao desfile, que ficarão acomodados ao lado do palanque das autoridades, em um espaço preparado especialmente para os mesmos. Essa foi uma maneira encontrada pela Secult para homenagear esses senhores e senhoras que foram importantes para a construção da cidade.

Ainda de acordo com a Secult, o tradicional desfile cívico está marcado para começar às 7 horas, com a concentração dos participantes na Rua Domingos de Lima, já próximo do local do início do desfile, na Avenida Amazonas. Ao final, a dispersão dos participantes será na altura da Rua João Pessoa.

O desfile, propriamente dito, terá início na altura da Rua Dom Pedro II e seguirá pela Avenida Amazonas até a altura da Rua Fernando Correa da Costa. Em anos anteriores, o trajeto do desfile era maior, mas o forte calor e a secura do ar nesse período do ano fizeram com que seus organizadores reduzissem o trajeto até ele chegar ao formato atual. Como todos os anos, é esperada a presença de milhares de pessoas para assistirem às comemorações do 7 de Setembro.