Com os avanços da ciência na última década, foi possível acompanhar o incrível progresso na neurociência e na forma como podemos compreender o cérebro e o por quê das atitudes que tomamos. A partir dos resultados obtidos, com técnicas e tecnologia aplicada, foi possível entender os pensamentos, sentimentos e desejos subconscientes que lideram as decisões de compra dos clientes. Uma estratégia que auxilia a entender o perfil do cliente resultando em altos índices de venda.

O curso de Neurovendas, O segredo dos melhores vendedores do mundo realizado pelo especialista em vendas e negociações Marco Simioni e pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis – Acir, auxiliou mais de 50 vendedores com técnicas e dinâmicas focadas na alta performance em vendas.

A concorrência acirrada no mercado, a disputa por preços e a instabilidade do comércio faz com que os consumidores sejam mais exigentes. Para acompanhar as mudanças, o profissional de vendas deve se adaptar e buscar entender o perfil dos clientes a todo momento. “Você tem que trabalhar aquilo que é mais exigido hoje, que é a capacidade de pensar e entender o cenário e a situação em questão. Neurovendas é você aprender a trabalhar estímulos cerebrais para que ele melhore a sua tomada de decisão e aumente a sua velocidade de percepção”, explica o facilitador Marco Simioni.

As mudanças tecnológicas e sociais vêm exigindo que os profissionais pensem a frente para obter sucesso em vendas. Diante disso, o curso abordou ferramentas e práticas para facilitar novas soluções, abordagens e métodos. Algumas das estratégias são: a Identificação Comportamental, a qual enfatiza os fatores importantes para cada tipo de perfil; o Desenvolvimento para Alta Performance, que trabalha a capacidade em ter clareza de quais competências é preciso desenvolver, quais ações trarão resultados mais rápidos e efetivos para o seu negócio e a Otimização com Base na Neurociência, onde é aprimorada a expansão da visão, a melhor gestão do tempo, o aumento da percepção de prioridade, foco e produtividade.

“O profissional que participou desse curso terá uma nova visão sobre como lidar com pessoas e qual a melhor forma de desenvolver seu trabalho e seu negócio com dinamismo e inteligência. A Neurovendas é uma oportunidade de compreensão do comportamento de consumo, e isso para um vendedor que esteja disposto a aprender e evoluir, é essencial”, ressalta Ana Lúcia Linhares, Coordenadora do Centro de Desenvolvimento Empresarial da Acir – CDE.