Educação Infantil… 40 anos em defesa da vida

O projeto Educação Infantil da Cáritas de Rondonópolis, iniciou suas atividades em 27 de agosto de 1979, após uma inspiração do Pe. Lothar Bauchrowitz enquanto assistia o programa “24 horas em prol da criança” apresentado pelo cantor Roberto Carlos, pela ocasião do Ano Internacional da Criança instituído pela UNICEF para o ano de 1979. Inicialmente, o projeto atendia 1.100 crianças entre três e sete anos de idade, em 22 unidades de creches nos bairros periféricos da cidade. Para a realização deste projeto, buscaram-se convênios primeiro com a Legião Brasileira de Assistência – LBA, a qual fornecia subsídio equivalente a um copo de leite por criança e, posteriormente com a Fundação Estadual do Bem Estar do Menor em Mato Grosso – FEBEMAT.

Desde a implantação do projeto Educação Infantil, em 1979, o trabalho de gestão, infraestrutura e supervisão nas Unidades era árduo, pois os subsídios dispensados pelos órgãos governamentais para cobrir as despesas de alimentação eram ínfimos; em contrapartida o valor de doações de famílias da Alemanha era o que realmente garantia e sustentava o projeto instalado na periferia da cidade.

Antes da chegada da FEBEMAT, o trabalho nas unidades infantis se dava sob contrato de regime voluntário. As funcionárias que faziam a alimentação recebiam orientações e conhecimentos básicos sobre higiene, valor nutritivo dos alimentos e preparação, e também noções de cuidados com as crianças. Para as pessoas que tinham o contato direto com as crianças, proporcionou-se orientações como: noções dobre o que é ser professor; e quem era o ser humano criança na “concepção de filho amado de Deus” – cf. Jo 3., merecedora de carinho, atenção, como direito a ser alegre, brincar e participar de atividades que as desenvolvessem física, psíquica e socialmente. Com o passar dos anos, as monitoras deixaram de ser voluntárias e passaram a receber mensalmente uma pequena contribuição proporcionada pela FEBEMAT. Em seguida, a mantenedora proporcionou a segurança trabalhista, assinando a carteira de trabalho com um salário melhor e também deu condições de incentivo financeiro para estudar pedagogia.

Atualmente, a Cáritas de Rondonópolis mantém cinco unidades de educação infantil, atendendo 550 crianças nos bairros Vila Operária, Residencial Carlos Bezerra, Padre Rodolfo, Jardim Ipiranga e Jardim Iguaçu.

Neste ano celebramos, com muita alegria, o jubileu de 40 anos deste projeto que, com amor, dedicação e qualidade, já atendeu mais de 60 mil crianças gratuitamente em Rondonópolis e cidades vizinhas. Para bem celebrar o trabalho desenvolvido neste projeto, temos a “Semana da Educação Infantil – Cáritas Diocesana de Rondonópolis” de 25 de agosto a 01 de setembro com uma programação cheia de atividades festivas para as crianças, adolescentes, mães, idosos que são atendidos pelos projetos da Cáritas e, convidamos principalmente a sociedade rondonopolitana para participar e conhecer nosso trabalho.

PROGRAMAÇÃO:

Domingo – 25/08 – 16h: Missa de abertura da Semana da Educação Infantil na Praça Bom Jesus da Vila Operária; Segunda-feira – 26/08 – Oficina de Criatividade em todas as unidades de educação infantil Cáritas; Terça-feira – 27/08 – Oficina de Criatividade em todas as unidades de educação infantil Cáritas; Quarta-feira – 28/08 – 10h às 22h – Exposição dos trabalhos dos Projetos Cáritas pelas lentes de Valter Arantes, no Rondon Plaza Shopping; 17h30 – Apresentações culturais das crianças e adolescentes dos Projetos Cáritas no Rondon Plaza Shopping.

Quinta-feira – 29/08 – Oficina de brincadeiras nas unidades de educação infantil Cáritas; Sexta-feira – 30/08 – Dia especial da família nas unidades de educação infantil Cáritas; Domingo – 01/09 – 11h – Almoço da Solidariedade no Salão Paroquial da Vila Operária – R$ 25,00; 15h – Bingo da Solidariedade com 13 prêmios no Salão Paroquial da Vila Operária – R$ 10,00.

(Texto produzido pela Cáritas Diocesana)