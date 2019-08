Associação dos Autistas: Entidade poderá ser declarada de utilidade pública

A Associação Rondonopolitana de Pessoas com Transtorno Autista (ARPTA) poderá ser declarada, em Rondonópolis, como entidade de utilidade pública. Está tramitando, na Câmara Municipal, um projeto de autoria do vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB) que, se aprovado pela Casa de Leis, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) poderá sancioná-lo e declarar a Associação de utilidade pública.

“É uma entidade de caráter assistencial, beneficente, sem fins lucrativos, que tem por finalidade desenvolver programas de amparo, integração social, ajuda, adaptação, reabilitação ao autista, sem distinção de sexo, cor, raça, condição social, credo político ou religioso, promovendo e incentivando pesquisas sobre o autismo, assegurando o livre ingresso independentemente de qualquer pagamento aos que solicitam apoio”, justificou Zaeli.