Canetada de Pátio: Ecobarreiras nos rios são vetadas

O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) vetou o projeto, de autoria do vereador Jailton Dantas (PSDB), que previa a instalação de ecobarreiras nos córregos e rios de Rondonópolis para contenção de resíduos sólidos. A Prefeitura justificou o veto ao projeto pelo aspecto jurídico, onde os vereadores estariam ordenando despesas ao Município, o que não é permitido pela legislação. Para o Paço Municipal, a execução do projeto vai demandar dotações orçamentárias , planejamentos e gestão de serviços públicos para a instalação das barreiras de contenções.

“A matéria proposta macula o princípio constitucional da separação dos poderes, insculpido no artigo 2º da Carta Constitucional, ao buscar o Poder Legislativo interferir de maneira indevida em ato de gestão privativo ao Poder Executivo Municipal. Além disso, o projeto ao estabelecer despesas para execução do objeto da lei, confronta o preceito da Lei Orgânica do Município”, sustenta um trecho do veto do prefeito.

Agora pelo rito da Câmara Municipal, o veto poderá ser derrubado ou não em votação durante a sessão ordinária de hoje (21). Caso o veto seja derrubado, a matéria poderá se tornar lei. A proposta do vereador Jailton Dantas, quando foi votada pelos vereadores, ainda neste ano, obteve parecer favorável de todas as comissões da Casa de Leis, inclusive de Constituição e Justiça.

Segundo o vereador, a instalação do sistema flutuante de ecobarreiras, ou seja, barragem de lixo em rios e córregos de Rondonópolis, vem para contribuir e amenizar a poluição hídrica, pois este sistema visa sua aplicabilidade na área de desenvolvimento sustentável, envolvendo a análise socioambiental, de técnicas de redução do aporte de lixo flutuante na rede hidrográfica do Município.

“O sistema de ecobarragem, por sua característica sustentável, tende a abranger uma gama variada de atividades que, ao longo do processo, estimulam a interação entre a sociedade e o meio ambiente”, justifica Jailton.

“Poluir os rios é uma maneira de minar a própria espécie humana, onde detectamos, uma das mais graves consequências, entre outras, que esses resíduos, acabam sendo levados pela correnteza, para o mar em que se somam aos detritos despejados por embarcações, onde se transformam em armadilhas para muitos animais marinhos, desencadeando um processo avassalador para o planeta”, completou.