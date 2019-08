Tesouro: Festival de Praia termina em tragédia

Até o fechamento da edição, permanecia em estado grave no Hospital Regional de Rondonópolis, o jovem Igor Pereira Santos da Silva, que teve 80% do corpo queimado durante um incidente com fogos no encerramento do Festival de Praia de Tesouro, anteontem (18). Segundo informado, a família aguarda uma vaga no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Pronto Socorro de Cuiabá, unidade especializada no Estado em tratamento de pacientes com quadro de queimaduras.

Morador de Guiratinga, o vigia de agência bancária foi socorrido inicialmente na cidade, mas devido a falta de estrutura foi encaminhado para Rondonópolis. A família reclama da demora para essa transferência, que pode ter contribuído para a gravidade do caso.

O jovem e outras três pessoas ficaram feridas quando, em meio ao show pirotécnico, um rojão voltou em direção ao solo e explodiu entre o público. Houve muita correria entre as pessoas que estavam aglomeradas para ver os fogos, bem próximas ao local em que eles foram colocados.

Nem a Prefeitura de Tesouro, os organizadores do evento e o Corpo de Bombeiros se manifestaram até agora sobre o ocorrido.

AFOGAMENTO

Ainda no Festival de Praia, o banhista Moisés Pinto Morais, de 38 anos, morreu depois de supostamente ter sofrido uma congestão e se afogado no Rio Garças, em Tesouro. Testemunhas disseram que ele tinha acabado de comer no festival e entrou nas águas do rio, sendo que populares tentaram salvar sua vida com os primeiros socorros, mas o mesmo não resistiu e morreu.

De acordo com a PM, a área onde a vítima estava não tinha permissão para banho e o caso será investigado pela Polícia Civil de Guiratinga, que aguarda resultado do laudo que será emitido pela Politec com relação a causa da morte.