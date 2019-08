Licitação do Anel Viário prossegue e empresas apresentam propostas

O Governo de Mato Grosso divulgou o nome da empresa que apresentou, entre as quatro participantes, o menor valor no processo licitatório para obra de recuperação do Anel Viário de Rondonópolis. A ENPA Engenharia e Parceria Eirelli, de Cuiabá, apresentou o montante de R$ 6,133 milhões, o que representaria uma economia de 20% em relação ao custo de R$ 7,683 milhões previsto para obra em edital, chegando a um deságio de R$ 1.736.326,95.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Whatsapp: (66) 99962-6990

Na sequência de menor preço na disputa ficaram a Fratello Engenharia Ltda (R$ 6.133.206,56); Construtora Agrienge Ltda (R$ 6.748.289,69); e Construtora AMIL Ltda (R$ 6.907.604,51). As construtoras Tripolo Ltda e Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda foram inabilitadas durante a primeira fase da licitação, sendo que a Geosolo chegou a protocolar recurso, mas os argumentos não foram acatados pela Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura.

Os envelopes contendo as propostas de preços apresentadas pelas participantes foram abertos em sessão pública realizada na sexta-feira (16), na sede da Sinfra.

Agora, o processo licitatório segue com avaliação das planilhas orçamentárias, dentre outros documentos técnicos, que também serão conferidos e classificados. O aviso de resultado desse trabalho será publicado no Diário Oficial, sendo que a data não foi divulgada.

Após o julgamento das planilhas de preços e respeitados todos os prazos recursais e legais, a Comissão Permanente de Licitação emitirá um relatório de condução do certame e encaminhará os autos ao secretário da Sinfra, Marcelo de Oliveira, que após análise procederá a homologação e adjudicação do objeto da empresa vencedora.

O secretário adjunto de Obras Rodoviárias da Sinfra, Nilton de Britto, que esteve presente na sessão pública para abertura das propostas de preço, pediu que a construtora vencedora do certame, após a assinatura do contrato, inicie de forma rápida a mobilização para o início das obras.

“É uma solicitação do secretário Marcelo de Oliveira que os serviços comessem o mais breve possível, pois a revitalização do Anel Viário de Rondonópolis é uma prioridade por ter uma grande demanda da população de toda a região Sudeste do Estado”, destacou.