Abastecer com álcool ainda está sendo mais vantajoso

Apesar de ter aumentado seguidas vezes nas bombas de combustíveis nos últimos dias, o álcool continua sendo o combustível mais em conta na hora de abastecer os veículos dos rondonopolitanos. Isso porque, apesar do rendimento menor, o combustível extraído da cana de açúcar está sendo comercializado por cerca de 63% do valor cobrado pela gasolina, o que o torna mais compensador na hora de completar o tanque.

Conforme especialistas, para ser mais vantajoso que a gasolina na hora de abastecer, o preço do litro do álcool tem que chegar a no máximo 70% do preço da gasolina. Acima desse percentual, o álcool deixa de ser vantajoso, por conta da diferença no desempenho dos dois combustíveis, pois a gasolina, apesar de mais cara, tem um rendimento maior, ou seja: os veículos andam mais quilômetros por litro.

De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), apurados no último dia 12 deste mês, o álcool estava sendo comercializado nos postos de combustíveis por um preço médio de R$ 2,608, variando entre o mínimo de R$ 2,529 em um posto localizado no Distrito Industrial Vetorasso, enquanto o maior preço do combustível foi constatado em um posto localizado no bairro Santa Cruz. Nas distribuidoras, na mesma data, o álcool estava sendo vendido por preços que variavam entre o mínimo de R$ 2,290 e o máximo de R$ 2,430.

Na mesma pesquisa, foi constatado que a gasolina era comercializada em Rondonópolis por um preço médio de R$ 4,420, com o menor valor em R$ 4,319, registrado em um posto de combustíveis localizado no Distrito Industrial Vetorasso, e o maior valor registrado em um posto localizado na BR 364, onde a gasolina era vendida por R$ 4,600. Nas distribuidoras, o preço da gasolina variou entre o mínimo de R$ 3,748 e o máximo de R$ 3,981.

A CONTA

O álcool é mais vantajoso na hora de abastecer seu veículo se ele custar até 70% do valor da gasolina. Para O leitor poder fazer a melhor escolha, basta fazer as contas, dividindo o preço do litro do álcool pelo preço da gasolina. Se o resultado for menor que 0,7, o álcool é o mais vantajoso. Se a conta der maior que 0,7, escolha a gasolina.