Projeto ousado: Paróquia começa construir nova Matriz

Uma obra grandiosa e ousada, que promete levantar no Jardim Atlântico uma das igrejas mais bonitas do estado

A comunidade da Paróquia São Domingos Sávio, que tem sede no Jardim Atlântico, em Rondonópolis, deu início a um grande sonho que só está sendo possível ser realizado devido ao esforço de seus integrantes e colaboração da população da cidade. Foi iniciada a construção do novo templo da Matriz Paroquial, uma obra grandiosa e ousada, que promete levantar no bairro uma das igrejas mais bonitas do estado, além de acabar com um grande problema daquela comunidade: a falta de espaço.

A obra está sendo construída no mesmo terreno onde está hoje a atual igreja, na área que era utilizada como estacionamento. O atual templo não suporta o volume de fiéis que frequenta a igreja, sendo que muitos até precisam ficar do lado de fora durante a realização de missas.

A paróquia é formada por 14 comunidades, composta por uma média de 30 a 35 mil habitantes, e sua área de abrangência vai desde a região do Condomínio Terra Nova até as regiões do Bajara e Três Pontes.

Para chegar até esse momento de início de obra, foram realizadas diversas ações pela Paróquia, entre elas duas grandes promoções, como a “Ligou, ganhou” e a “Pé Frio”, com altas premiações, que foram muito prestigiadas pelos moradores da cidade.

Com isso, conforme explica o padre Sérgio Zanon, pároco da São Domingos Sávio, a primeira etapa da construção do novo templo pode ser iniciada. O orçamento inicial do novo templo, nessa primeira fase, é de R$ 700 mil.

A Matriz Paroquial foi construída em 1984 e hoje já não comporta mais os fiéis que frequentam as santas missas. O novo templo deve ter capacidade para 800 pessoas sentadas. A nova igreja tem projeto de arquitetura neoclássica, com acabamentos e detalhes litúrgicos, com duas torres, sendo que também haverá sinos em casa uma delas.

Ao todo, a obra terá quatro etapas e, para que seja possível a construção, a Paróquia conta com a ajuda da população. “Seja com doação de material de construção, de ajuda em dinheiro, participando de nossas promoções, enfim, precisamos da ajuda de todo povo de Deus para seguir com a nossa obra. Agora, no mês de setembro, nós iremos lançar a promoção ‘pé frio” edição número dois, para levantar recursos para a segunda etapa dessa obra. O templo terá mais de mil metros quadrados, é uma obra cara, e contamos com a colaboração de todos para realizar esse sonho”, finaliza o padre.