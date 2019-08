Escritora local lançará obra na Bienal do Livro no RJ

A escritora rondonopolitana Suziene Cavalcante foi convidada a participar da 19ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, que acontecerá no RioCentro, entre os dias 30 de agosto e 8 de setembro. Na oportunidade, ela fará o lançamento do seu livro “A História de Cuiabá em Poesia” que, como o próprio nome sugere, descreve a história da capital de Mato Grosso, que completou 300 anos recentemente, em forma de poesia.

De acordo com Suziene, o livro será lançado na Bienal no dia 30, as 15h30, e contará com a presença dos quatro netos do Marechal Rondon, que foram responsáveis pelo convite da organização da Bienal para a escritora lançar sua obra na feira.

“Ali, nós também faremos uma tarde de autógrafos. Me convidaram e eu vou levar a bandeira de Mato Grosso para representar o meu estado. Isso é muito importante para mim, pois é uma feira literária e tudo que envolve a cultura, a leitura, é muito importante para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento cultural e mental, como pessoa mesmo”, externou.

O lançamento de sua obra será feita por Almanzor Meirelles Rondon, neto do Marechal Rondon e admirador da arte da escritora rondonopolitana. “Eu fico muito feliz em representar meu estado nesse evento internacional, mostrar que além das belezas naturais, do pantanal, da soja, do algodão, do bitrem, das cachoeiras e outras belíssimas belezas naturais, Mato Grosso também tem talentos literários. Numa época em que a tecnologia tem falado mais alto, que as crianças já crescem nas redes sociais, estão sendo alfabetizadas mas não estão aprendendo a ter a paciência, a calmaria de uma leitura. Então, isso é muito importante, principalmente para essas novas gerações” , analisou Suziene Cavalcante.

Quanto a obra, ela conta que foi convidada a escrever sobre a história da capital de Mato Grosso, em forma de poesia, para que fosse apresentada no dia 8 de abril, quando Cuiabá completou seus 300 anos de fundação, o que foi uma tarefa desafiadora, pois teve que se aprofundar em estudos para conhecer os meandros da história da capital mato-grossense.

“A história de Cuiabá, além de ser linda, conta boa parte da história do Brasil, porque é o Centro Geodésico da América do Sul e ela também centralizou a história. Foi a maior fonte de ouro do Brasil e teve uma importância muito grande no desenvolvimento do país. Foi um desafio, porque precisei entender a cultura indígena, entender a cultura brasileira, a cultura portuguesa e espanhola. Mas foi muito gratificante, um enriquecimento vitalício. Serei eternamente rica após conhecer a história de Cuiabá”, contou, entusiasmada.

Ela acrescenta que “A História de Cuiabá em Poesia”, inicialmente, circulou em grupos de Whatsapp, até que um dos netos de Rondon o leu, acabou entrando em contato com a escritora e declarou ter gostado da obra, que passa conhecimento histórico em forma de poesia. “Aí, ele conversou com os coordenadores da Bienal e eu acabei sendo convidada para representar Cuiabá e o Estado ao qual eu poetizei. Depois disso, volto para cá e lanço o livro na Academia Mato-grossense de Letras, em Cuiabá, no dia 28 de setembro. Ainda estou pensando em lançar também em Rondonópolis, mas ainda não tenho nada definido”, concluiu Suziene Cavalcante.