A fé em alta…

Rondonópolis receberá, nesta semana, as relíquias de São Francisco de Assis, um dos santos católicos mais admirados e seguidos pelo mundo afora, tanto pelos milagres que operou e ainda opera, quanto pelos seus exemplos de vida, pois abdicou da riqueza e do conforto para viver entre os pobres, ajudando e confortando essas pessoas, dando forma e sentido à palavra caridade, que em bom português quer dizer amor cristão, amor a Deus e ao próximo. E o homem Francisco amou muito ao seu próximo.

Então, quando recebemos relíquias do Santo, no caso um fragmento de seus ossos e uma imagem que retrata fielmente como este se vestia, isso reaviva a fé cristã, nos remete a refletirmos sobre o verdadeiro significado dessa fé, se agimos no nosso dia a dia de acordo com essa fé, se nos portamos de fato como bons cristãos. É grande o simbolismo dessas relíquias para os católicos e até para os não-católicos, pois nos remetem à reflexão também sobre as nossas escolhas de vida.

As relíquias estão peregrinando pelas cidades e comunidades católicas em comemoração aos 800 anos da Ordem Franciscana Secular, fundada pelo próprio São Francisco de Assis e permanecerão em Rondonópolis de segunda a domingo, percorrendo as comunidades periféricas.

Quando falamos em fé, falamos de algo que nos mobiliza, encoraja e impulsiona, que torna as pessoas melhores, mais humanas e dedicadas a buscar o bem comum, o amor fraterno e desinteressado. Não é demais dizer que é a fé que impulsiona as pessoas, é na fé que nos fortalecemos quando tudo falha e é na fé também que buscamos forças para superar as dificuldades. E é isso que representa a vinda dessas relíquias religiosas para a cidade: um momento de colocarmos a nossa fé em foco, de alçarmos ela ao ponto mais alto de nossas atenções nesses dias, rebuscando seus significados nos exemplos de São Francisco de Assis.