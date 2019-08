PROS vê suspeita de estelionato eleitoral

A compra de uma área de 44 hectares, que a Prefeitura de Rondonópolis está autorizada a adquirir para ampliação da região do Alfredo de Castro, pelo valor de R$ 6 milhões, com a ideia de dividir em 1.500 lotes, está sendo vista pelo presidente do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Galeno Tadeu Esteves, como uma suspeita de “estelionato eleitoral”.

“A bancada de vereadores do PSDB levou a situação para o Ministério Público. Eles tomaram a medida correta e o Pros apoia a posição do PSDB, porque acreditamos que o Município já tem uma imensa área adquirida para loteamento popular e, devido a isso, não concordamos com mais um loteamento de cunho populista. No passado, foram doados lotes sem nenhuma infraestrutura, situação que causou problemas para o Município posteriormente”, argumentou.

“Esta administração municipal tem que observar questões macro da cidade e sua organização. Uma obra dessa não ‘cheira bem’, porque a área está distante da urbanização e não possui garantia de infraestrutura imediata. Somos contra esta forma de aquisição. Existem tantas obras paradas na cidade e que vêm de encontro aos anseios da população. É preciso destravar estas obras para depois, sim, lançar grandes projetos para Rondonópolis”, acrescentou.

Para o presidente do PROS, esta forma de projeto fere o Plano Diretor da Cidade, uma vez que naquela área não existem escolas, redes de aguá e esgoto. “No passado, já vimos situação semelhante de compra de áreas para loteamento que, depois, as pessoas foram incentivadas à invasão antes do local receber a infraestrutura. Esta postura da Prefeitura é suspeita de um ‘estelionato eleitoral’, pois já vimos situação semelhante com fins totalmente eleitoreiros”, externou.

De acordo com Galeno Tadeu, a Prefeitura está agindo de forma injusta com a sociedade. “São dois pesos e duas medidas. Agora, a Prefeitura pode lançar obras sem infraestrutura enquanto o setor privado tem que seguir à risca as leis e o Código de Postura do Município. A exemplo do que existe hoje, a Prefeitura pode aplicar asfalto a frio em seus loteamentos e o setor privado é obrigado a construir asfalto a quente. Precisamos de uma gestão organizada para que todos sejam atendidos, desde o setor produtivo até o morador mais humilde. A engrenagem precisa funcionar”, completou.