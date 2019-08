Os dois lados da moeda

Nós estamos acompanhando, com uma certa preocupação, o desenrolar do novo bairro que a gestão municipal pretende construir. Há muita polêmica em torno da situação, já que muitos dizem se tratar de uma medida eleitoreira. Mas, retirando deste foco e tratando somente do que pode acarretar um novo bairro sem planejamento para todos nós, é preciso reforçar alguns pontos.

Quantos bairros conhecemos em Rondonópolis em que os moradores sofrem sem infraestrutura? Não dá para contar o tanto de gente reclamando da falta de rede de esgoto, de drenagem de águas pluviais, de asfalto, de iluminação pública, de água… Há muitos moradores passando verdadeiros perrengues por causa disso e, o pior, sem perspectiva de melhora.

Sendo assim, como é possível que o próprio poder público, com o aval dos vereadores (que deveriam ser os primeiros a fiscalizar isso), crie uma grande situação desse tipo? Nós já vivenciamos isso no passado, e os próprios moradores beneficiados naquele momento ainda sofrem as consequências.

Por outro lado, não há como deixar de falar no grave problema habitacional de nosso Município. São milhares de pessoas que sonham e esperam conseguir a sua casa própria, sair do aluguel, que na maioria das vezes consome todo orçamento da família, ou até mesmo sair de condições insalubres e de risco.

Estamos vendo os conjuntos habitacionais que poderiam amenizar esse problema com obras paradas e sem recursos ou sinais do Governo Federal de liberação. É errado querer solucionar isso? Não! Mas é preciso entender que os fins não justificam os meios, e criar um problema para resolver outro é, no mínimo, falta de melhor planejamento.

Por isso, aguardamos que a Câmara Municipal cumpra o seu papel e acompanhe essa situação, cobrando que a lei e o bom senso prevaleçam. O que não queremos é que, daqui um ou dois anos, estejamos fazendo reportagens e discutindo as condições precárias de bairros criados sem o mínimo de estrutura.