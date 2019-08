Fragmento de osso será exposto em Rondonópolis

Uma imagem de São Francisco de Assis e um fragmento de osso do santo católico virão a Rondonópolis, na próxima semana, onde farão uma peregrinação por algumas das paróquias da cidade. As relíquias religiosas chegarão na segunda-feira (19), quando será realizada uma grandiosa celebração na Igreja Matriz para recepcionar os objetos, e ficará em Rondonópolis até o próximo dia 26.

De acordo com Sara Fátima Paim, membro da Ordem Franciscana Secular, como são chamados os leigos franciscanos e uma das responsáveis pela programação das relíquias religiosas na cidade, a imagem e o fragmento de osso do santo vieram da cidade de Assis, na Itália, e estão peregrinando por todas as cidades brasileiras onde existem franciscanos, como forma de comemorar os 800 anos de existência da ordem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Ordem começou no ano de 1221, criada pelo próprio São Francisco, que morreu em 1226. É um pequeno fragmento de osso dele, um fragmento de primeiro grau e uma imagem que condiz bem com o santo, quando ele morreu e era bem rasgadinho o seu hábito. Eles virão de Jaciara e, na segunda-feira, os irmãos de lá vão trazer para nós. Às 19 horas, nós vamos fazer uma missa de acolhida bem bonita, depois, elas [relíquias] vão visitar algumas paróquias e comunidades”, explicou.

Ainda de acordo com Sara Paim, essa será uma oportunidade rara para que fiéis e admiradores de São Francisco de Assis possam se sentir um pouco mais perto dele. “É um santo muito querido, tanto por católicos quanto por não católicos, muito venerado até por outras denominações religiosas e é muito conhecido pela sua humildade, simplicidade, pelo voto de pobreza que fez. Em vida, ele fez muitos milagres e ainda continua fazendo. Isso acaba reavivando a veneração de quem já é devoto e levando outros a venerarem. Os não católicos, mas que têm uma admiração por ele, também terão a oportunidade de fazer uma foto, um momento de oração”, concluiu Sara Paim.