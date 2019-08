No Tribunal Regional Federal: Rezende anuncia ingresso de recurso em favor de Jarudore

O deputado estadual Sebastião Rezende esteve nesta quarta-feira (14/8), junto com uma equipe de representantes da cidade de Poxoréu, na Procuradoria-Geral do Estado (PGE), em Cuiabá, cobrando do Governo de Mato Grosso o ingresso da ação por parte do Estado, com o objetivo de sustar os efeitos da liminar que determinou a desocupação da área do distrito de Jarudore por não índios.

O Procurador do Estado, Dr. Alexandre Callejas, assumiu o compromisso com o deputado Sebastião Rezende e informou que protocolaria ontem o recurso junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), em Brasília. Junto com o parlamentar estiveram o professor Billy, de Jarudore, o senhor Mineiro e vereador Aguinaldo Batata, presidente da Câmara de Poxoréu.

Desde o anúncio da decisão da Justiça Federal, no começo do mês passado, que determinou a desocupação da área do distrito de Jarudore pelos não índios em um prazo de 90 dias, Rezende vem se posicionando em defesa dos moradores da localidade. No começo deste mês de agosto, por exemplo, o parlamentar já tinha ido à Procuradoria Geral do Estado para cobrar as medidas judiciais cabíveis em prol dos não índios.

O recurso no TRF1 pretende suspender a liminar que decidiu sobre a retirada dos moradores que estão na área de 4.706 hectares no distrito de Jarudore, onde muitos desses trabalhadores estão nesse local há mais de 70 anos. Ao todo são cerca de 400 não índios residentes nessa região. O processo sobre a ocupação das terras tramita há 13 anos.

“Reitero o meu compromisso com nossa população de Jarudore e quero dizer que podem continuar contando com o total apoio do deputado Sebastião Rezende nessa luta”, externou o parlamentar.