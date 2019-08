Nesta sexta: Assembleia realiza audiência para debater agricultura familiar

A Assembleia Legislativa realiza, hoje (16), audiência pública para debater a agricultura familiar na região Sudeste do Estado. A reunião atende um requerimento do deputado Thiago Silva (MDB) e deve contar com a presença do secretário-adjunto de Agricultura Familiar, Carlos Alberto Simões de Arruda, do representante da Empaer, Renaldo Loffi, além de dirigentes da Funasa e Incra, e representante de movimentos sociais da região. O encontro está marcado para às 8 horas e será realizado no Centro Multiuso dos Trabalhadores Rurais Joaquim Ramalho, que fica na rua Casemiro de Abreu, 562, no bairro Monte Líbano, em Rondonópolis.

O deputado Thiago Silva destacou que o foco da reunião é fazer um diagnóstico das necessidades da agricultura familiar e trabalhar a solução de problemas junto às entidades representativas que estarão presentes. “Sempre trabalhamos em sintonia com a agricultura familiar, o nosso objetivo é analisar o que está acontecendo e o que pode ser feito para melhorar a vida destes trabalhadores, que tem contribuído bastante para o desenvolvimento da nossa região”, disse o parlamentar.

A região Sudeste conta com mais de 70 assentamentos espalhados por diversos municípios e com cerca de 5 mil famílias que dependem da agricultura familiar como forma de sobrevivência econômica.