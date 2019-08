Heróis: Policiais militares de Guiratinga salvam homem em incêndio

Os últimos dias têm sido de bastante heroísmo para policiais militares que atuam em Guiratinga. Após salvarem um bebê que estava engasgado com chá de alecrim, na madrugada de ontem (15) eles salvaram um homem de 59 anos de um incêndio em sua residência, no bairro Boa Esperança, naquela cidade.

Conforme relatado, o homem, que trabalha com funilaria, estava embriagado e dentro do quarto em chamas e com muita fumaça, tentando resgatar seus pertences. Os militares, acionados por populares, entraram na casa e conseguiram retirá-lo do local sem ferimentos.

Para conter as chamas, foram utilizados extintor de incêndio, baldes com areia e também mangueira de água de um vizinho. Com a ajuda de populares, o fogo foi apagado, mas ainda assim provocou danos na casa, destruindo colchão, roupas, cobertores e móveis do quarto. Questionado, o dono da residência disse não saber o que tinha causado o fogo.

No mês passado, também em Guiratinga, policiais salvaram um recém-nascido que estava engasgado com chá de alecrim. O avô da criança foi até o 2º Pelotão de Polícia Militar pedir ajuda dos policiais para socorrer o neto e, quando os militares chegaram na residência, perceberam que a criança apresentava sinais de asfixia e estava ficando roxa.

O bebê foi colocado de bruços por um dos policiais em seu antebraço, e o mesmo usou o dedo médio e o indicador para dar leves tapas de pressão nas costas do bebê. A criança então expeliu o líquido e chorou ao voltar a respirar. Depois, os militares levaram imediatamente o recém-nascido para o hospital, onde recebeu os cuidados necessários.