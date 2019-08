Cidade poderá receber voos de mais uma companhia

A MAP Linhas Aéreas, empresa que atua na aviação regional entre os estados do Amazonas e o Pará, poderá vir a operar voos também para Rondonópolis. Informações iniciais dão conta de que a companhia, possivelmente, disponibilizará voos partindo da cidade com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP), mas ainda não há informações confirmando a quantidade de voos semanais e nem quando a empresa começará, de fato, a atuar na linha.

A notícia de que a MAP poderá vir a operar no aeroporto local foi divulgada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que confirmou a alocação provisória dos 41 horários diários de partidas e chegadas (slots) da extinta Avianca Brasil no Aeroporto de Congonhas, sendo que a MAP conseguiu reservar para si 12 slots, como é chamado o direito de pousar ou decolar em aeroportos congestionados, e solicitou licença para operar voos para Rondonópolis e mais outras seis cidades.

A aeronave usada será o modelo ATR 72, que tem capacidade para até 74 passageiros. A informação, mesmo que preliminar, é um alento para as pessoas que precisam constantemente viajarem para São Paulo e vice-versa.

A MAP Linhas Aéreas é uma companhia brasileira sediada em Manaus, fundada e homologada no ano de 2011. Atualmente, operam no aeroporto de Rondonópolis a companhia Azul e América do Sul-Táxi Aéreo (Asta).