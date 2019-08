Saúde Mental: Projeto de prevenção ao suicídio

Uma parceria firmada entre a prefeitura de Rondonópolis e o Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) proporciona atendimento psicológico para pessoas em situação de risco de suicídio. Denominado “Escolha Viva: Atendimento Psicológico para Pessoas em Risco de Suicídio. Há Outras Escolhas!”, trata-se de um projeto de Extensão Universitária e os atendimentos acontecem na Policlínica Central todas as quartas-feiras, sempre das 17h às 19h.

De acordo com o professor Alcindo Rosa, o objetivo é oferecer acompanhamento psicológico para pessoas que apresentam risco de suicídio, seus familiares e sobreviventes às situações em que houve suicídio. “A nossa população-alvo são as pessoas que mencionam ou que estão em situação de risco para o suicídio, que têm ideação suicida, que tentaram o suicídio, ou que já tiveram alguma tentativa. Este é o foco, mas também os familiares dessas pessoas, e as pessoas que nós chamamos na suicidologia de sobreviventes, que são aquelas que tiveram algum parente que se matou”, explicou.

“O que oferecemos são atendimentos individuais e também atividades em grupo e de apoio. Isso com os estudantes do 5º ano de Psicologia e supervisionados por mim. E, para isso, temos o respaldo da Policlínica Central, por meio do Programa de Saúde Mental. Eles [Policlínica] entram com o local para os atendimentos e também com a retaguarda em psiquiatria, quando há alguém que precisa de tratamento com esse profissional, e nós entramos com o pessoal que faz o atendimento”, completou.

De acordo com Alcindo Rosa, o projeto conta com a participação de 8 estudantes extensionistas do quinto ano e 5 estudantes estagiários do quarto ano de Psicologia, que dedicarão cerca de 8 horas semanais às atividades do mesmo.

Os atendimentos são gratuitos e o projeto conta com um número de telefone, o (66) 9.9237-7557, que possui um WhatsApp, por meio do qual os interessados poderão fazer contato com a equipe do mesmo.

SOBRE O SUICÍDIO

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos de idade e é considerado um problema de saúde pública, com as tentativas de suicídio se tornando cada vez mais rotineiras e, ainda, segundo o órgão, são as tentativas que precedem o ato do suicídio. Portanto, há sinais que indicam o risco de suicídio.

Em Rondonópolis, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, somente no primeiro semestre deste ano foram registrados quatro suicídios, contra 11 no mesmo período do ano passado.

A Policlínica Central fica na Rua 13 de Maio, 928, próximo da Avenida Bandeirantes, na região central de Rondonópolis.