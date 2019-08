Nós estamos vendo, há bastante tempo, as entidades buscando alguma ação do poder público no que diz respeito ao comércio informal em Rondonópolis. São várias reuniões realizadas, reportagens publicadas e promessas feitas, mas a informalidade segue crescendo em nosso município. Como o próprio secretário de Desenvolvimento Econômico disse na Câmara Municipal, até mesmo porcos estão sendo criados na região do Trevão, o que mostra que a Prefeitura perdeu completamente o controle da situação.

A questão do comércio informal tem três pontos que precisam ser observados, que demonstram a grande complexidade do problema. O primeiro deles é o direito dos comerciantes, que pagam os devidos impostos, e reclamam de não serem tratados pelo poder público da mesma forma que os que não estão pagando. O segundo, são as pessoas que estão dependendo da informalidade para viver, em um país com milhões de desempregados e incontáveis pessoas que estão desocupadas.

Outra situação que precisa ser observada é que, além do comércio informal e formal, há também a questão da acessibilidade, que vem sendo constantemente desrespeitada em Rondonópolis, especialmente no Centro. Calçadas ocupadas, que dificultam ainda mais a vida de quem tem a mobilidade reduzida.

Como se vê, não se trata de algo simples de resolver, mas é importante que pelo menos o que a lei prevê seja seguido. É ela que garante a organização mínima de nossa sociedade e a convivência entre todos. Mas, como assumido pelo próprio Município, nem mesmo a lei podemos seguir, pela falta de fiscais na Prefeitura de Rondonópolis. O que fazer?

Grande questão para os gestores de nosso município resolverem, e para provarem que são realmente gestores e que merecem ocupar os postos onde estão. A cidade já esteve dessa forma, sendo que também era muito sentido o interesse do Ministério Público Estadual em ajudar a resolver, algo que aparentemente não está acontecendo neste momento, ou pelo menos não temos conhecimento.

Uma coisa é certa, da forma que estamos não podemos ficar, ou logo teremos ânimos mais exaltados e início de confusões envolvendo tantas pessoas descontentes, e tantas pessoas que precisam enfrentar esse descontentamento. Cabe ao poder público tomar uma atitude!