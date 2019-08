Flamengo: Jorge Jesus não considerava Libertadores como prioridade

Tratada como foco número 1 pela torcida, Jorge Jesus não considerava a Copa Libertadores como prioridade. O técnico do Flamengo deu entrevista a Conmebol e ficou surpreso pela relevância que o torneio continental tem para os rubro-negros no Brasil.

“A Libertadores era muito importante, mas não era o foco número um. Já vi que é o foco número um. Tenho de pensar bem nisso. Depois de chegar aqui eu entendi. Achava que para eles o mais importante era o Brasileiro. Porque na Europa, como disse, na minha formação, o principal é ser campeão do seu país. Aqui, não. Aqui é a Libertadores. Agora, depois dessa eliminatória contra o Emelec-EQU, é que percebi isso. Nós europeus tratamos o campeonato nacional em primeiro lugar. Depois vem a Champions”, declarou.

Jesus também falou sobre a adaptação do elenco ao seu estilo de trabalho. O treinador rasgou elogios aos jogadores rubro-negros.

“O Brasil tem sido uma surpresa. Tu não sabes, mas nós na Europa temos a ideia, eu não tanto, porque já trabalhei com quase 700 jogadores brasileiros, de que o jogador brasileiro não gosta de trabalhar. Que o jogador brasileiro não é bom profissional. Eu vim encontrar no Flamengo tudo ao contrário disso. Uma equipe muito unida, jogadores muito profissionais”, disse.

O Flamengo se prepara para o clássico do próximo sábado (17), contra o Vasco, às 18h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Para esta partida, Jorge Jesus deverá contar com o retorno do atacante Gabigol, recuperado de lesão.