Copa Verde: Nos pênaltis, Cuiabá bate o Iporá e avança; Sinop é eliminado

O Cuiabá está classificado para a fase de quartas de final da Copa Verde de 2019. Na noite de ontem (14), na Arena Pantanal, na capital do estado, o Dourado precisou das penalidades máximas para eliminar o Iporá, de Goiás, e agora enfrentar o Costa Rica, de Mato Grosso do Sul, que passou pelo Sinop, na próxima fase.

O Dourado venceu a partida de ida por 2 a 1, na semana passada, no interior de Goiás, mas foi surpreendido pelo Iporá, na noite desta quarta-feira, que venceu por 1 a 0, com um gol de Neverton, aos 34 minutos do segundo tempo. O Cuiabá desperdiçou várias chances de gol durante a partida.

Nas cobranças de pênalti, muita emoção. Foram necessárias nove batidas para cada equipe para sair o vencedor. Nas cinco primeiras cobranças, quatro a quatro. Com o goleiro Paulo Henrique defendendo uma penalidade. Nas cobranças alternadas, o goleiro do Dourado defendeu a sexta cobrança, que poderia ter classificado o time goiano.

Na nona cobrança, Paulo Henrique converteu para o Cuiabá, com uma cavadinha. Logo depois, o volante Ronaldo do Iporá bateu para fora, classificando o Dourado.

SINOP ELIMINADO

O Sinop foi eliminado da Copa Verde na noite de ontem. O Galo do Norte perdeu para o Costa Rica por 3 a 0, no Estádio Gigante do Norte, em Sinop, e se despediu da competição.

O Sinop volta a campo no próximo sábado (17) diante do Araguaia, em Barra do Garças, pela Copa Federação.