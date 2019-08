BALDE? I

E a reforma da Câmara Municipal que primeiro não seria feita, e depois seria, e depois não seria, e depois seria apenas o telhado… E agora ninguém falou mais nada??? A próxima temporada de chuvas está chegando, será que a Casa de Leis vai ficar só no balde novamente?

BALDE? II

É que, caso alguém não saiba, chove mais dentro do que fora da Câmara. Você pode até pensar que vereador tem mordomia demais, mas o problema é que há riscos para qualquer cidadão que for ao local, já que até pedaço de gesso já desabou por lá, felizmente não ferindo ninguém.

BALDE? III

A Câmara já está bancando com o seu duodécimo os subsídios do transporte coletivo, a Prefeitura não vai fazer sua parte então? Ou vai esperar o telhado desabar na cabeça de alguém?

E NADA… Quase uma semana após o acidente na Avenida dos Estudantes, que vitimou um senhor de 86 anos, em que todo mundo observou que a sinalização horizontal está completamente apagada no local (apesar de não estar aparentemente envolvida com o acidente), não houve nenhum movimento por parte da Setrat para refazer a pintura em toda a rotatória.

AINDA…

Ainda na bronca com coisas que andam faltando nessa cidade, vamos lembrar também da iluminação pública até um grande hospital lá na saída para Cuiabá. Para quem precisa ir até o local, a iluminação que existe é dos bairros vizinhos, da rodovia e do farol do veículo. Tá complicado!

AMIGOS I

O governador Mauro Mendes (DEM) voltou a descartar qualquer tipo de aproximação com o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, (MDB). Questionado se tinha feito as pazes com Pinheiro, Mendes foi taxativo: “Não sei de onde o prefeito tirou isso. Se ele quer fazer as pazes comigo, ele tem que parar de mentir”, disse.

AMIGOS II

Rapaz, tá difícil do governador fazer as pazes com o prefeito da Capital, e pelo jeito com o prefeito da terceira maior cidade do estado, no caso a nossa querida Rondonópolis, também.

AMIGOS III

Por aqui, Maurinho só apareceu uma única vez, e ainda para acompanhar o Ministro da Infraestrutura. Oficialmente, para visitar a cidade, o prefeito e anunciar algo para nós… Nadinha!

AMIGOS IV

Além de desprestigiar a cidade (que votou muito bem nele por sinal), o governador não parece querer aproximação com o prefeito Zé do Pátio, pelo mesmo ter sido quase um cabo eleitoral de Pedro Taques nas eleições passadas.