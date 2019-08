Santa Casa: Grupo de Mulheres define emenda de R$ 10 milhões

O Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis definiu, com o deputado federal José Medeiros (Pode), o compromisso de apresentar uma emenda parlamentar no valor de até R$ 10 milhões para ajudar a contornar a crise financeira vivida pela Santa Casa de Rondonópolis. O valor será destinado a pagar parte das dívidas do hospital filantrópico e o seu uso será fiscalizado por representantes da sociedade civil.

Conforme noticiado pelo A TRIBUNA, uma comissão do Grupo de Mulheres esteve em Brasília, na semana passada, onde se reuniu com o secretário nacional de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (MS), Francisco de Assis Figueiredo, que se comprometeu a liberar a verba para a Santa Casa de forma célere, desde que fosse apresentada uma emenda parlamentar solicitando os recursos.

Então, o Grupo conseguiu do deputado federal José Medeiros o compromisso de apresentar a emenda parlamentar. A informação foi confirmada pela assessoria do deputado, que esclareceu que irá solicitar o valor via emenda de relatoria da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, mas Medeiros já teria inclusive iniciado a articular o recurso em nome da liderança de seu partido junto ao Ministério da Saúde.

A assessoria do parlamentar esclareceu também que os R$ 10 milhões cobrados pelo Grupo de Mulheres, na verdade, se trata de uma meta, dependendo da oscilação do orçamento para se saber quanto será possível liberar para ajudar o hospital filantrópico.

A liberação do recurso ainda estaria condicionada à aprovação da Reforma da Previdência, o que deixaria o “horizonte orçamentário” do Governo Federal melhor definido. Mas, ainda assim, o deputado e sua assessoria irão acompanhar a situação, para garantir que o dinheiro seja liberado o quanto antes.

REUNIÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Na noite de anteontem (12), o Grupo de Mulheres e representantes de entidades e clubes de serviços estiveram reunidos para debater a crise financeira da Santa Casa, quando foi apresentado um relatório real de como andam as finanças do hospital, onde também foram tiradas algumas deliberações, como formar uma comissão que irá acompanhar a aplicação dos recursos financeiros oriundos da emenda parlamentar, como forma de dar transparência aos gastos. Essa comissão poderá se tornar no futuro conselho diretor e ajudar na administração da Santa Casa.

Também ficou definido que uma comissão, liderada pelo deputado estadual Claudinei Lopes (PSL), irá procurar o governador Mauro Mendes (DEM) para pedir uma posição do mesmo com relação à crise da Santa Casa, assim como procurar os prefeitos dos municípios que compõem o Consórcio Regional de Saúde para que estas prefeituras aumentem os valores repassados ao hospital.

Presente na reunião, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também deverá constituir uma comissão para acompanhar a situação e ajudar a resolver o impasse.

Algumas pessoas que estavam presentes, conforme ficou definido, devem ir a Brasília no próximo dia 20, onde se encontrarão com o deputado José Medeiros e com o senador Wellington Fagundes, na tentativa de conseguir mais emendas parlamentares.