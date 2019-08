Neurocirurgião: Rondonopolitano participa de microcirurgia inédita na América Latina

O neurocirurgião rondonopolitano Douglas Gonsales participou, em São Paulo (SP), de um procedimento que foi realizado pela primeira vez na América Latina. A microcirurgia vascular intracraniana por via endonasal, para fechamento de aneurisma cerebral, foi realizada no Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP).

A cirurgia, realizada em uma mulher, foi conduzida pelo capitão médico Paulo Porto, chefe da Clínica de Neurocirurgia e presidente da Comissão de Residência Médica (COREME), e pelo médico Leonardo Balsalobre, do Centro de ORL de São Paulo e Hospital Edmundo Vasconcelos, sendo acompanhados pelo 1º Ten Med Rômulo e o Asp Of OMT Gonsales, ambos da equipe de neurocirurgia do HMASP.

O procedimento é feito sem a necessidade de cortes, que ocorrem no procedimento convencional e, em se tratando de paciente do sexo feminino, o fato de não precisar raspar a cabeça é, psicologicamente falando, menos traumático. A utilização dessa técnica não deixa cicatrizes aparentes e a manipulação cerebral é mínima, o que promove uma recuperação mais rápida.

Poucos centros utilizam esta técnica no mundo, tendo sido divulgados apenas 30 casos. No pós-operatório, a paciente foi submetida a um exame neurológico e respondeu muito bem. E, cerca de 20 dias depois, a equipe informou que a paciente ficou sem nenhum deficit neurológico.

Douglas Gonsales é neurocirurgião vascular e endovascular, e possui um longo currículo. É membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) e Academia Brasileira de Neurocirurgia (ABNc); membro da Sociedade Brasileira de Neurorradiologia Diagnóstica e Terapêutica (SBNR); professor assistente do Serviço de Residência Médica em Neurocirurgia do HMASP-SP; possui especializações em doenças cerebrovasculares, neuro-oncologia e pesquisa científica em doenças cerebrovasculares realizadas no Brasil e nos Estados Unidos, além de ser editor e revisor das maiores revistas científicas em neurocirurgia.

O prestigiado médico é filho do empresário do ramo de transportes Antonino Aparecido Gonsales, mais conhecido como “Toninho do Guarujá”.