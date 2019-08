Comércio de Ambulantes: Prefeitura com fiscalização “engessada”

Os secretários municipais Milton Mutum, de Desenvolvimento Econômico e Erazilene Valentim Silva, Receita Municipal, declararam ontem (13), durante a reunião da ordem do dia dos vereadores, que a Prefeitura está praticamente “engessada” para fiscalizar o comércio ambulante e itinerante em Rondonópolis.

“O comércio informal está tomando conta do município, desde o terminal ferroviário da Rumo, ao centro da cidade e distritos industriais. Até uma obra na rodovia BR-364 corre o risco de ser paralisada porque um comerciante instalou um bar sem qualquer infraestrutura no canteiro e agora está brigando com o poder público na Justiça. Na frente da ADM, no antigo distrito, estão criando até porcos à beira das vias públicas. Além disso, instalaram bares e restaurantes que estão na informalidade. Por falta de fiscais, o poder público está com dificuldades de proibir este tipo de comércio”, afirmou Milton Mutum.

“Hoje, a Secretaria da Receita tem apenas três fiscais. Destes, um está afastado das atividades, um outro está responsável pela fiscalização de obras e posturas e o terceiro atua dentro da Prefeitura. Não tem como retirar estes servidores para fiscalizar o comércio informal. A nossa esperança é a realização do concurso público para esta finalidade. A lei que regulamenta este tipo de comércio é completa, mas o que nos falta são servidores para fiscalizar e organizar a nossa cidade. Até que sejam contratados mais fiscais, o que nos resta é apenas a fiscalização paliativa”, explicou a secretária de Receita Erazilene Valentim. Conforme informações da Pasta, mais de 800 ambulantes estão atuando em Rondonópolis.

Para o vereador Rodrigo da Zaeli, a “inércia” da Prefeitura em promover ações de fiscalização está contribuindo para o crescimento da informalidade na cidade. “Sabemos das limitações da Secretaria de Receita, porém é possível realizar ações conjuntas com a Polícia Militar, Vigilância Sanitária e outros órgãos para inibir o comércio informal. Uma ação, que seja, já demonstra que o poder público está vigilante, mas se deixar do jeito que está, este problema só tem a crescer. Com um pouco de energia e vontade dá para fazer estas ações conjuntas”, sustentou o vereador.