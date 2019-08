Fumaça de queimadas urbanas segue prejudicando moradores

Moradores de vários bairros de Rondonópolis vivenciaram um verdadeiro sufoco entre a noite de anteontem (12), a madrugada e parte da manhã de ontem (13). Devido a queimadas urbanas, a fumaça e o próprio tempo seco prejudicaram bastante a parte respiratória de todos. O Corpo de Bombeiros atendeu pelo menos duas ocorrências de maior destaque, sendo um foco na Gleba Dom Bosco e outro no Lar dos Idosos. Com isso, a grande região do Sagrada Família foi a que mais sofreu com a fumaça oriunda dessas queimadas.

No domingo (11), um foco de incêndio também foi registrado na Terra Indígena Tadarimana, mas foi controlado pelos indígenas antes mesmo da chegada da equipe dos Bombeiros. A situação preocupa pois o período de estiagem ainda deve se estender e as probabilidades de chuva são mínimas, o que indica um possível crescimento no número de queimadas.

Ao contrário do que muitos possam pensar, as chamadas “queimadas urbanas”, por menores que sejam, são crimes ambientais passíveis de multas e processos. Quem for pego em flagrante fazendo queimadas está sujeito à multa e até mesmo prisão, conforme a gravidade do delito.

Um exemplo disso foi a prisão em flagrante de um homem na tarde de ontem, após o mesmo atear fogo em um terreno no Parque São Jorge. A denúncia chegou até a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), que constatou a situação no local, sendo o homem detido e conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia por policiais civis.

O nome dele não foi divulgado, mas segundo as informações recebidas o mesmo ateou fogo no lote, que estava sujo, pelo fato de alguém ter jogado um cachorro morto no local, o que estaria provocando mau cheiro. Durante a queimada, um pé de coqueiro que estava bastante seco também pegou fogo e faíscas caíram na residência vizinha, passando bem próximo ao telhado e forro da casa.