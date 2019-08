Transporte Coletivo: Licitação prevista para 1º de outubro

O departamento de licitações da Prefeitura de Rondonópolis deve lançar, hoje (13), o edital de licitação para contratação de empresa que vai prestar o serviço de transporte público de passageiros na cidade pelos próximos dez anos. A data da abertura do processo licitatório, do tipo concorrência pública, está marcada para o dia 1º de outubro. Sairá vencedora a empresa que apresentar a proposta com melhor técnica e menor preço de tarifa.

Entre as exigências que o município fez para a nova empresa que vai atuar em Rondonópolis, estão a frota 100% equipada com elevadores para cadeirantes e pessoas com deficiência (PCDs), a frota composta por 66 veículos, sendo que 60 devem estar em operação e 20% dela devem ter equipamento de ar condicionado.

Também consta no novo edital a possibilidade da empresa flexibilizar a utilização de até 33 veículos do modelo de microônibus, dependendo do fluxo de passageiros da linha. Outro benefício para o usuário é que 20% de toda a frota deve ser composta de veículos novos.

Essa é uma nova tentativa de contratação de empresa de transporte coletivo após a Prefeitura ter realizado processo licitatório por três vezes, uma em 2016 e duas em 2018, sendo que em todas elas não apareceu nenhum interessado, resultando deserta.

Com esse cenário, a Prefeitura fez um acordo com a Câmara Municipal e a concessionária Cidade de Pedra para garantir a atuação da empresa até o final de dezembro de 2019. A Prefeitura está subsidiando integralmente – 100% dos repasses – o passe-livre estudantil, bem como demais gratuidades de passagens ofertadas por leis municipais.