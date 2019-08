Igreja católica forma novos ministros em Rondonópolis

No sábado (10), no Centro de Pastoral da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, foi realizado o 6º Encontro para Formação de Ministros, com o tema: Liturgia e Comunicação, tendo como assessor o professor Adilson José Francisco, que fez a formação para 67 participantes das várias comunidades rondonopolitanas.

Conforme Adilson Francisco, Liturgia é uma via de mão dupla, onde Deus fala conosco e nós falamos com Deus. “É comunicação, de um Deus de amor, que nos fala através da Sagrada Escritura, para seu povo reunido em nome da Santíssima Trindade”, sustenta.

O assessor acrescentou que celebramos a Liturgia para festejar o amor de Deus e sua ação redentora em nossa vida, através da memória e a presença de Jesus Cristo, pela palavra viva.

“Celebração esta que é marcada por simbolismos e rituais que expressam o Mistério Pascal; é uma ação orante que nos recorda e nos leva a reviver a ressurreição de Jesus; mantendo como centro Jesus Cristo. Liturgia é a Páscoa de Cristo na vida da gente. E a vida da gente na Páscoa de Cristo. E nós, como cristãos, somos convidados a vivê-la todos os dias” , concluiu.

A diocese de Rondonópolis-Guiratinga tem uma longa tradição em formar anualmente os novos ministros (eucaristia, esperança, visitação), além de um curso específico para Ministros da Palavra.