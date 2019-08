Vereador denuncia: Ceadas vem sofrendo até com a falta de lâmpadas

Servidores do Centro de Especialidades Apoio e Diagnósticos Albert Sabin (Ceadas) estão realizando reuniões em salas sem iluminação, em razão da deficiência em sua estrutura funcional. A reclamação é do vereador Orestes Miráglia (SD), que vem cobrando do município a abertura de licitação para compra de material e móveis.

Conforme apurado pela reportagem, o parlamentar chegou a encaminhar à Secretaria de Saúde um documento pedindo informações sobre a paralisação de uma licitação que estava em andamento para a compra de equipamentos e mobiliários para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital Municipal. De acordo com o vereador, se faz necessária a compra de poltronas para descanso de acompanhantes, cadeiras, colchões, cadeiras de banho e de rodas, entre outros.

“Recebi a informação de que está faltando até lâmpadas, como no caso do Ceadas, onde servidores estão se reunindo em salas sem iluminação. Queremos saber porque o processo de licitação está tão atrasado”, afirmou o vereador.

Para Orestes Miráglia, as unidades de saúde do município precisam de mais atenção do poder público. “O Laboratório Central necessita de reforma e pintura. No local, não existe nem uma fachada identificando o prédio. Esta identificação é importante” , externou.

OUTRO LADO

Segundo a secretária municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, o município recebeu, na semana passada, mais de 600 aparelhos de ar condicionado e dezenas de cadeiras e longarinas que vão equipar todas as unidades de saúde, instalar onde não tem e trocar os equipamentos que estão com defeito.