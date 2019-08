Neste Dia dos Pais: Começa a Semana Nacional da Família

Celebrado hoje (11), o Dia dos Pais marca também a abertura da Semana Nacional da Família, em que diversas atividades serão desenvolvidas pela Diocese de Rondonópolis – Guiratinga. Com a temática “A família, como vai?”, que celebra o jubileu de prata – 25 anos – da Campanha da Fraternidade de 1994, a proposta da Semana Nacional da Família é indicar a necessidade de a família vivenciar uma profunda experiência, para conseguir vencer os desafios e dificuldades que encontra em seu caminho, e assim compreender seu papel evangelizador na Igreja e na sociedade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao longo da semana, o espaço do leitor do Jornal A TRIBUNA trará artigos escritos por membros da Diocese e paróquias da cidade, falando sobre os mais diversos temas ligados à família. Entre eles estarão “A família e as adversidades”, “Família: presente de Deus”, “Família atual” e “Família: projeto e sonho de Deus”.

As publicações têm início na edição de hoje, com o artigo assinado por Scheila Rafaela dos Santos Souza, da Coordenação Diocesana da Pastoral da Criança, que trata sobre a Semana Nacional da Família e sobre o Dia dos Pais.

“Em meio a tantos ventos contrários que teimam em destruir a família, queremos renovar nossa convicção de que famílias bem constituídas são o alicerce para uma sociedade bem sucedida”, escreve. “Nesse dia dos pais somos instigados a refletir sobre o papel de cada um na forma de nos relacionarmos com as nossas crianças. É na família que podemos dar um ambiente de afeto e segurança”, acrescenta. Scheila Rafaela

“O slogan da semana nacional da família desse ano: ‘A família, como vai’? nos coloca sutilmente diante de um questionamento comum e que raramente refletimos a respeito. A sutil diferença é que o questionamento é feito propositalmente, para que provoque uma resposta além daquela que somente nos faz cumprir uma regra social de convívio” , atesta, em outro artigo Silvia Arrue de Lima Dalmaso, da Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. “A necessidade de reformulações no lar é urgente e deve começar por nós. Atravessamos momentos de grandes mudanças de paradigmas, novos arquétipos estão surgindo, a humanidade enfrenta novos desafios que nos conduzem a novos desertos e a diferença é que se instala um grande vazio e individualismo entre o povo desse deserto” , sustenta Silvia Arrue.

A Semana Nacional teve seu início em 1992, e surgiu como uma resposta ao desejo de que fosse realizado algo em defesa e promoção da família, cujos valores vêm sendo agredidos sistematicamente na sociedade.

CAMINHADA DA FAMÍLIA

A tradicional Caminhada da Família será realizada no próximo domingo, dia 18 de agosto, com início às 16:30 horas, tendo como local de concentração o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. A caminhada segue rumo à Catedral Santa Cruz, onde será celebrada a missa pelas famílias com a bênção das famílias. Na caminhada, ao anoitecer, será realizado o rito da luz, que deve brilhar como esperança na vida das famílias.