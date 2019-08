Maria José Murta Brandão: Costumo dizer que a minha vida é trabalho, diz pioneira

Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas com pioneiros e pessoas que tiveram uma participação destacada na história de Rondonópolis, trazemos hoje a pioneira Maria José Murta Brandão, que chegou na cidade ainda criança, quando a hoje metrópole não passava de um vilarejo, e construiu aqui uma bela história de vida, tendo acompanhado todo o crescimento que a cidade experimentou desde então.

Pessoa bastante conhecida e querida na cidade, foi locutora de rádio, vendedora, funcionária do antigo DERMAT, bancária do Banco do Brasil, professora, corretora de imóveis, empresária hoje em dia, mesmo aposentada e com os filhos todos criados, ela ainda ajuda a administrar a cooperativa de corretores da família.

Divorciada, mãe de três filhos, avó de sete netos e bisavó de uma criança, dona Maria José Murta Brandão é nascida em Poxoréu e tem 69 anos. Ela veio para Rondonópolis com sua mãe e seus quatro irmãos no ano de 1955, quando tinha seis anos de idade, após o seu pai, Furtuoso Brandão, ser assassinado a tiros em Poxoréu, onde era o cartorário da cidade. Como sua mãe se viu sozinha numa cidade que era muito violenta à época, a família procurou um lugar mais tranquilo para viver.

Da época em que chegaram por aqui, a pioneira se lembra que havia um grande número de índios na cidade, que sempre dançavam na área onde hoje é a Escola Major Otávio Pitaluga, o EEMOP. “A gente achava aquilo muito engraçado. Fora isso, conforme eu fui crescendo, tinha os bares que faziam as festinhas onde íamos dançar. Tinha a festinha para as crianças, no período da tarde. Era tudo bem organizado”, rememora dona Maria José.

Ela conta que, até então, haviam poucas casas na cidade e as ruas eram todas de terra. “Paralelepípedos vieram depois. Quando chegamos, não tinha nada disso, asfalto mesmo veio muitos anos depois. Não tinha nem prefeito, aliás, tinha prefeito, o Rosalvo Farias (já falecido), que era nomeado. Depois que foi eleito o Daniel Moura. A política aqui também era perigosa, no entanto, mais que em Poxoréu não era não”, comentou a pioneira.

Inicialmente, ela se lembra que a família foi morar na Rua Fernando Correa da Costa, próximo da Avenida Marechal Rondon, perto da residência de outro pioneiro, Otacílio Fontoura, que com o passar dos anos se tornou compadre de sua mãe.

Pouco tempo depois, a matriarca da família conseguiu comprar uma casa própria na Avenida Bandeirantes, entre as Ruas Poxoréu e Floriano Peixoto, para onde se mudaram. Logo após se estabelecer por aqui com a família, dona Maria José se lembra que começou a estudar, inicialmente na Escola Adventista, onde ficou por pouco tempo, pois a escola era particular e sua mãe, que era costureira, não teve condições de mantê-la estudando ali.

Dali, ela foi estudar na Escola Otávio Pitaluga, que na época ficava no local onde há tempos funciona a Escola Marechal Dutra. “Minha mãe, um tempo depois, arrumou um emprego de merendeira nessa escola, mas ela trabalhava um tempo e depois tinha que sair, pois tudo aqui dependia da política. Quando quem você apoiava ganhava a eleição, estava tudo bem. Mas se ele perdesse, aí trocava todo mundo. Eu gostei muito dessa escola, pois eu era muito danada, gostava de conversar, brincar muito. E ali tinha muito espaço para isso. Depois, fui aluna da escola das Irmãs, do La Salle, que na época era um colégio particular, para onde fui fazer a oitava série. Antes disso, eu estudava no Emanuel Pinheiro, e inventei de fazer uma festa para o Dia dos Professores e o irmão Stanislau (que era diretor do La Salle) gostou demais do meu trabalho. Ele me deu uma bolsa de estudos, que me permitiu estudar lá com tudo pago”, contou a pioneira.

Dona Maria José se recorda que, nessa época, já tinha 17 anos e trabalhava como locutora na antiga Rádio Braniff. “Mas, nessa idade, eu já tinha trabalhado em tudo que é coisa. Eu tinha começado ajudando minha mãe a vender frutas e entregar pão para os vizinhos com seis anos de idade. Sempre trabalhei, minha vida toda. Costumo dizer que a minha vida é trabalho. Porque eu via minha mãe passando todo tipo de dificuldade para criar os filhos e eu queria ajudar. Eu aceitei ir estudar no La Salle depois que o diretor permitiu que eu chegasse todos os dias 15 minutos atrasada, pois eu saía da rádio e ia correndo para a escola”.

Na emissora, que é a ancestral da Rádio Juventude, extinta hoje em dia, ela apresentava um programa de dia, o “Além das Fronteiras”, que tocava músicas brasileiras, paraguaias e de outros países vizinhos, uma vez que na época havia muitos trabalhadores paraguaios por aqui. Já no período da noite, ela apresentava o programa “Tangos para Você”, além de apresentar o programa jornalístico da emissora. “Eu fiquei lá por um ano só. Isso era por volta de 1968 e me lembro que o Aroldo Marmo (fundador do A TRIBUNA) estava entrando na rádio na época em que eu estava saindo. O Kida (o contador Hisahiro Kida, outro pioneiro da cidade) era meu coleguinha de rádio. Era o contador da emissora”, lembrou.

Dessa época, ela se lembra que o seu locutor preferido era o Nhô Novaes, personagem do então radialista Manoel Novaes, que fazia muito sucesso nesse período. Depois disso, ela foi fazer o segundo grau em Cuiabá, chegou a fazer teste na Rádio Cultura, foi aprovada para a função, mas não aceitou o emprego, pois além da locução, ela tinha que vender patrocínios para o programa, o que era difícil para a recém chegada do interior na capital.

Logo depois de terminar o segundo grau, com ajuda de uma família de amigos ainda da época que moravam em Poxoréu, ela foi estudar em Curitiba, com a intenção de cursar Medicina, mas um grave acidente de trânsito mudou seus planos e ela teve que retornar para Rondonópolis.

“Eu fiquei uns 15 dias em coma e, depois que voltei, o médico pediu para eu não estudar mais. Porém, depois de algum tempo eu melhorei e voltei a estudar e trabalhar. Tenho sequelas até hoje, mas isso não me segurou. Voltei para cá e algum tempo depois me casei. Como tinha me preparado para concursos públicos quando morei em Curitiba, passei num concurso do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), que depois passou a se chamar DERMAT, onde de um total de 120 funcionários, éramos quatro mulheres e o resto tudo era homem. Algum tempo depois, em 1974, eu e meu marido fizemos o concurso para o Banco do Brasil e Caixa Econômica e passamos. Ele foi trabalhar na Caixa e eu no Banco do Brasil, onde fiquei até me aposentar, em 1995” , diz dona Maria José.

Nesse emprego, ela se lembra que foi transferida para Minas Gerais, para acompanhar seu marido, que por sua vez tinha sido transferido pela Caixa, mas acabou voltando para Rondonópolis. Dentro do banco, exerceu todas as funções, fora a de gerente. Ela se lembra que também foi professora da matéria de História na extinta Escola Luther King por dois anos.

Já aposentada, após passar um tempo parada para repor as energias e cuidar da saúde, ela decidiu investir na carreira de corretora de imóveis, profissão que já exercia desde os tempos de DERMAT, mas de forma informal. Foi assim que montou uma imobiliária que, a princípio, era para uma filha sua administrar, mas esta preferiu seguir outros caminhos e hoje a pioneira e um de seus filhos administram a Coopecorr, uma cooperativa de corretores que reúne 25 profissionais.

Sobre a cidade que adotou para viver e criar seus filhos, a pioneira Maria José Murta Brandão diz ter gostado daqui desde que chegou e que nunca cogitou sequer a pensar em deixar Rondonópolis para morar em outro lugar. “Eu gostei daqui desde o começo, desde que cheguei de Poxoréu. Eu cheguei a sair para acompanhar meu marido, fui para Minas, fui para Poxoréu, mas acabei voltando. Tive uma separação muito difícil, pois estava acostumada a criar os filhos de uma forma, com um nível bom de salário, e quando me separei bagunçou tudo. Então, pesou para mim e tive que ir cortando coisas dos filhos, porque tínhamos que tocar o bonde sozinhos. Mas, conseguimos vencer e nunca pensei em ir embora daqui. Os incomodados que se retirem”, brincou a pioneira, entre risos.

Da cidade de sua infância e juventude, na outrora pequena e pacata cidade, ela diz ter saudade das reuniões de vizinhos nas calçadas que aconteciam todas as noites, onde faziam churrascos, tomavam uma cervejinha e conversavam “na maior tranquilidade”, como ela própria define. “Agora, há uns três anos, os bandidos entraram armados no sobrado aqui da esquina e botaram o povo para correr de lá. Porque agora são os bandidos que mandam. Um dia, um desses entrou aqui (na sua empresa), com um revólver, e manteve meu filho sob a mira da sua arma. Todos nós. E ficou pedindo dinheiro. Aquilo foi horrível. Mas hoje em dia tem de tudo, graças ao crescimento de Rondonópolis. E eu cresci junto com a cidade e vi quando foi surgindo as coisas que precisam ter em uma cidade. Hoje somos polo de 19 municípios, temos centenas de bairros. Temos gente de todos os lugares do país, cada um trazendo a sua cultura e isso eu acho muito bom. O que eu não gosto é quando vem uma pessoa, um grupo, trazer investimentos para a cidade e às vezes vão embora sem serem atendidos. Sabemos de várias empresas que querem vir para Rondonópolis e não vieram. Isso é ruim, pois diminuem as oportunidades para quem quer trabalhar. Nós poderíamos estar melhor. Se nossos distritos industriais fossem melhor estruturados, seria outra realidade. Mas eu gosto daqui assim mesmo”, concluiu a pioneira.