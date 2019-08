Mais de 200 kg de materiais recicláveis e 160 pneus são recolhidos em bairros

Incomodados com a quantidade de lixo jogado em terrenos na cidade, um grupo de voluntários resolveu se mobilizar. Nos finais de semana de junho, julho e nesse início de agosto, os participantes do grupo “Salve o Verde” se reuniram nas associações de moradores de diferentes bairros da cidade para limpar terrenos, conversar com os moradores e coletar material reciclável.

No total, foram oito ações de limpeza realizadas em diferentes bairros. Jardim Europa, Jardim Atlântico, Jardim Paraíso, Residencial 3 Américas, Residencial Juscelino Farias, Residencial Recanto do Parque, Residencial Casaldáliga, Cidade de Deus e Parque São Jorge receberam o “Dia D da Coleta Seletiva e da Limpeza do Bairro”.

Durante o trabalho realizado, o grupo arrecadou mais de 200 quilos de materiais recicláveis, mais de 160 pneus, 80 litros de óleo, 3 kg de remédios sem utilização, além de móveis em bom estado que foram encaminhados para uma casa de recuperação de dependentes químicos. Todo material reciclável reunido foi destinado para as cooperativas parceiras do grupo.

“Nós estamos muito felizes com o que conseguimos realizar. É importante dizer também que as ações só foram possíveis graças às muitas parcerias que tivemos. Temos a certeza que conseguimos espalhar muitas sementes de conscientização sobre a importância de cuidarmos de nosso lixo. É cuidando dele que a gente cuida do nosso bairro, da nossa cidade e, em uma perspectiva maior, do nosso planeta” , comemora Mariana Moraes, idealizadora da iniciativa.

O “Salve o Verde” nasceu do Núcleo Ecológico do projeto “Mova-se”, grupo que se encontra nos espaços verdes da cidade, semanalmente, para praticar yoga e desenvolver ações ambientais. Finalizada a primeira etapa do projeto, o Núcleo Ecológico agora está se reunindo para decidir quais serão as próximas ações.

“A educação ambiental é nossa principal meta agora. Estamos estudando desenvolver ações em escolas. Conscientes da importância da separação correta do lixo, os alunos podem ser agentes de transformação dentro de suas casas”, explica Mariana. Para saber mais sobre o programa “Salve o Verde”, as informações podem ser obtidas com Mariana Moraes no (66) 99632-7916 ou Fátima Araújo no (66) 99692-6192.