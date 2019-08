Comarca de Rondonópolis: Entidades têm cadastro aprovado para receber recursos

A Comarca de Rondonópolis tornou pública a relação das instituições públicas e privadas, que tiveram os cadastros aprovados e que estão habilitadas para concorrerem ao recebimento de recursos das prestações pecuniárias das penas e medidas alternativas do Fórum local.

O Centro de Reabilitação Louis Braille; Fundação Lar Cristão; Casa do Sopão Criança Feliz; Casa do Adolescente Sagrada Família; Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Rondonópolis; Associação Divina Providência; Obra Kolping de Mato Grosso; Associação Beneficente Nossa de Fátima – Comunidade Terapêutica Casa Esperança; Associação Rondonopolitana dos Amigos do Oratório Filhos de Dom Bosco; Casa de Apoio Vinde e Hospedaria Rotativa e Comunidade Católica Santa Luzia – Paróquia Sagrado Coração de Jesus, são as instituições que estão habilitadas.