Reunião em Brasília: Recursos vão depender de emendas parlamentares

Uma comitiva formada por membros do Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis se reuniu, na tarde de ontem (9), com o secretário nacional de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (MS), Francisco de Assis Figueiredo, na tentativa de conseguir recursos para salvar a Santa Casa, que atravessa uma grave crise financeira e já fala até em fechar as portas. Elas obtiveram um aceno positivo por parte do representante do MS, que se comprometeu a liberar recursos financeiros com celeridade para o hospital filantrópico, mas isso ainda dependerá do apoio da bancada federal do estado, uma vez que o dinheiro virá por meio de emendas parlamentares.

De acordo com a empresária Tânia Balbinotti, que fez parte da comitiva, a reunião foi positiva, mas agora é preciso acionar a bancada parlamentar federal para que façam as emendas para carrear o recurso para a Santa Casa.

“Nós conversamos com o pessoal do MS e a conclusão é que é possível trazer a verba para Rondonópolis. Falamos em um valor que seria o suficiente para recuperar minimamente as contas do hospital e agora temos que convencer deputados e senadores do estado a indicar emendas extraorçamentárias, que todos os parlamentares têm direito. Nós já conversamos com o Medeiros (deputado federal José Medeiros), que se sensibilizou com a situação e se comprometeu a ajudar. Nesse final de semana, vamos procurar outros parlamentares para ver que valor nós vamos conseguir levar para a Santa Casa”, explicou.

Agora, o Grupo de Mulheres vai atrás dos parlamentares do estado para que estes façam suas indicações de emendas voltadas à Santa Casa para, no início da semana que vem, ter esse valor definido. “Segundo o pessoal do MS, há todo um trâmite legal, mas dentro de 15 a 20 dias esse dinheiro chegaria para a Santa Casa. Esses valores vão ajudar, mas não resolvem. Vai precisar a prefeitura pagar melhor pelos procedimentos, o estado tem que pagar melhor. Porém, essas serão negociações futuras, para depois dar uma maior estabilidade para a Santa Casa e ela prestar serviços de qualidade para os cidadãos. A nossa ideia é que a gestão desse recurso que estamos conseguindo seja bastante transparente e que toda a sociedade possa acompanhar onde ele será gasto”, explicou Tânia Balbinotti.

REUNIÃO COM SOCIEDADE

Está marcada para a próxima segunda-feira (12), uma reunião com representantes de entidades, clubes de serviço e sociedade em geral. A ideia é criar uma comissão para cobrar da classe política do estado uma solução para a crise financeira da Santa Casa, de forma a evitar que a unidade médica feche as portas.

A reunião acontecerá na escola CIE, a partir de 19 horas e é aberta à sociedade.