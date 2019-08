Prefeitura adquiriu área para construção de PSF

A Prefeitura adquiriu uma área de 2.500 metros quadrados para a construção do prédio próprio do PSF Bom Pastor, que hoje funciona em espaço cedido pela Associação de Moradores. O imóvel adquirido pelo Município, por cerca de R$ 800 mil, está localizado na Avenida Marechal Dutra, esquina com a Rua Augusto de Moraes, no centro da cidade. Segundo informado pela Secretaria Municipal de Saúde, ainda não existe previsão de quando as obras começarão.

O anúncio da construção do PSF foi feito há quatro anos, mas devido a vários entraves para definir a área, até hoje a obra não foi entregue à população. Inclusive, foi notícia na série de reportagens do Jornal A TRIBUNA sobre obras públicas paradas.

A escolha inicial para o projeto foi uma área verde, na Praça da Saudade, o que gerou um grande impasse, após um morador de outro bairro levar a situação para o Ministério Público, pois não era a favor de extinguir um espaço da área verde para a construção do PSF.

O MP acatou a denúncia e expediu uma notificação à Prefeitura de Rondonópolis, alertando da ilegalidade de se efetivar qualquer edificação em espaços livres de uso comum, como vias e praças. Desde então, a Prefeitura passou a alegar a falta de um terreno no bairro de propriedade do Município para a edificação da obra.

Hoje, o bairro Bom Pastor possui um posto de saúde, mas que funciona em prédio improvisado da Associação de Moradores, sem a estrutura adequada para atendimento da demanda dos pacientes da comunidade.