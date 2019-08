Duplicação: Bom ritmo de obra chama atenção em Juscimeira

Diferente dos últimos anos, quem trafega atualmente na BR-163/364 entre Rondonópolis e Cuiabá vem se surpreendendo com o bom ritmo das obras de duplicação da rodovia, em Juscimeira, hoje um dos pontos críticos existentes no trajeto. No momento, destacam-se as obras no contorno do perímetro urbano de Juscimeira.

Os trabalhos em andamento são do trecho entre Rondonópolis e Jaciara, com cerca de 60 quilômetros de pista, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Conforme informado ontem ao A TRIBUNA, houve nova alteração no consórcio responsável pela duplicação desse trecho.

Até então, as obras de duplicação da BR-163/364 no trecho Rondonópolis/Jaciara eram tocadas pelas empresas Empa, Metropolitana e Contécnica. Agora, segundo as novas informações, houve a saída da Metropolitana e a entrada em seu lugar da construtora LCM, garantindo suporte financeiro e técnico para um novo fôlego na execução das obras do trecho. Dessa forma, o consórcio é formado hoje pela Empa, LCM e Contécnica.

Conforme o projeto, o trecho entre questão prevê três contornos rodoviários, sendo um no município de São Pedro da Cipa, com cerca de 2,4 km de extensão, e dois em Juscimeira (no distrito de Santa Elvira – já pronto – e o do seu perímetro urbano propriamente dito). O contorno em execução no momento, o do perímetro urbano de Juscimeira, terá 7 quilômetros.

O DNIT informou ao A TRIBUNA que a previsão é de que o contorno de Juscimeira, que está evoluindo muito bem, seja concluído neste segundo semestre de 2019. Nesse contorno, as equipes atuam com frentes de terraplanagem e drenagem tanto na via sul, em direção a Rondonópolis, como na pista norte, em direção à Capital.

O trecho entre Rondonópolis e Jaciara, que teve início oficialmente em junho de 2013, está orçado em R$ 370 milhões de investimento. De Rondonópolis a Jaciara, a BR-163/364 já tem 40 km duplicados e outros 20 km estão em obras. No consórcio de empreiteiras em vigor, a empresa Contécnica fica responsável pela parte de projetos e consultoria técnica.

Para o próximo ano, o grande desafio será a execução das obras do contorno do perímetro urbano de Jaciara, ainda não iniciadas.