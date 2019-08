Unidade de Rondonópolis passa por correição na próxima semana

Na próxima segunda-feira (12) tem início, em todas as unidades do estado, o período presencial de Correição Ordinária da Procuradoria da República em Mato Grosso e PRMs vinculadas, que se estenderá até 16 de agosto. Além dos trabalhos de vistoria e avaliação dos procuradores da República, haverá período de atendimento ao público, que será no dia 13 de agosto.

Em Rondonópolis, os cidadãos poderão apresentar denúncias, críticas, representações, sugestões ou elogios à atuação dos membros e do próprio MPF das 15h às 16h. O MPF em Rondonópolis fica na Rua Dom Bosco, 408, Bairro Jardim Guanabara.

Segundo informado pelo MPF, a correição é uma forma de fiscalização interna da atuação dos membros do Ministério Público. O objetivo é verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do membro do Ministério Público Federal no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais (art. 236 da LC 75/93), bem como levantar as dificuldades e necessidades da unidade, com o objetivo de apresentar sugestões a serem encaminhadas aos Órgãos Superiores do Ministério Público Federal.