Prefeitura quer adquirir área pelo valor de R$ 6 milhões

A Prefeitura quer adquirir uma área de 44 hectares pelo valor de R$ 6 milhões para a ampliação da região do Alfredo de Castro, localizado atrás do Parque de Exposições. Anteontem, a proposta foi aprovada na Câmara Municipal, em duas votações – uma em sessão ordinária e outra extraordinária. Dois vereadores, Jailton Dantas e Rodrigo da Zaeli votaram contra.

Para os vereadores, eles não votaram a favor do projeto preocupados com a possibilidade do prefeito José Carlos do Pátio (SD) criar novos bairros na cidade sem nenhuma infraestrutura, como o gestor fez no passado na região do Alfredo de Castro.

A proposta ainda atenta contra as leis municipais, que exigem que todos os novos bairros e loteamentos sejam criados com infraestrutura, como rede de água e luz, ruas asfaltadas e outras, como é exigido pela própria Prefeitura dos empreendimentos privados que estão se instalando em Rondonópolis.

O vereador Thiago Muniz (DEM) também é contra a criação de loteamentos sem o mínimo de infraestrutura, pois avalia que não resolve o problema do deficit habitacional da cidade. “Não resolve e fica mais caro para o cidadão. Além de não resolver o problema (habitacional), depois você vai ter o custo de ter que fazer toda a infraestrutura dessas áreas, pois na verdade essas áreas não entram em nenhum programa social de um governo decente, seja em nível federal ou estadual, uma vez que primeiro você tem que comprar a área e depois regularizar, para daí ela ter direito daqui a algum tempo receber infraestrutura. Mas o prefeito quer jogar as pessoas lá de qualquer jeito. Isso é andar de ré. Infelizmente, essa atitude é andar para trás”, lembrou Thiago Muniz.