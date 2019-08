MP recomenda interdição de escola

O Ministério Público Estadual (MPE/MT) expediu uma notificação recomendatória para a Prefeitura de Rondonópolis e a Secretaria Municipal de Educação, para que a Escola Municipal Alcides Pereira dos Santos, no bairro João de Barro, seja interditada devido a situação de risco que alunos e funcionários estão sendo expostos.

A notificação, direcionada também na pessoa do prefeito José Carlos do Pátio, e da secretária Municipal de Educação, Carmem Garcia Monteiro, pede para que sejam tomadas providências imediatas para cessar a situação, realocando os alunos em prédio locado ou em outro prédio do próprio município a fim de evitar tragédia de enormes proporções.

O Município iniciou uma reforma na escola em novembro de 2018, com 150 dias de prazo para execução, ao custo de R$ 401.948,65, oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). A reportagem esteve na escola e constatou diversos problemas na unidade, confirmados por funcionários que preferiram não se identificar.

Conforme relatado, a empresa vencedora da licitação para reforma teria retirado o telhado de alguns setores da escola e, posteriormente, abandonado a obra. Depois, o telhado foi recolocado, mas sem o forro. Além disso, há locais em que não há sequer telhado e restos de materiais da reforma estão amontoados, inclusive com a presença de pregos.

A Promotoria de Justiça, que recebeu uma denúncia anônima sobre a situação por meio da Ouvidoria do Ministério Público, confirmou a veracidade das informações recebidas, que informavam sobre uma situação extremamente precária. Um Relatório Técnico, elaborado por Arquiteto/Engenheiro de Segurança do Centro de Apoio Operacional – CAO do Ministério Público Estadual, após realização de vistoria in loco, apontou riscos evidentes.

A notificação ainda diz que o Município é conhecedor da situação, mas mesmo assim deixou 620 alunos e funcionários expostos a esses riscos no primeiro semestre do ano. Por fim, a promotora da Justiça, Patrícia Eleutério Campos Dower, fixa um prazo de 10 dias para resposta quanto ao acatamento da notificação e comprovação das medidas para sua implementação, sob pena de propositura de ação judicial cabível. Um inquérito civil também foi aberto para apurar toda a situação envolvendo a reforma e os riscos aos alunos e funcionários.