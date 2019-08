Grupo de Mulheres vai a Brasília

Uma comitiva, que faz parte do Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis, irá a Brasília hoje (9) para tentar viabilizar recursos financeiros visando minimizar a grave crise financeira vivida pela Santa Casa de Rondonópolis. O Grupo tem uma audiência no Ministério da Saúde, na tarde de hoje, e alimenta a expectativa de conseguir, ao menos, parte do dinheiro necessário para quitar um pouco da dívida do hospital e lhe garantir uma sobrevida, já que está ameaçado de fechar as portas.

De acordo com a empresária Tânia Balbinotti, do Grupo de Mulheres, a comitiva será composta por quatro pessoas e tem uma audiência agendada para as 14 horas, no Ministério da Saúde. “Nós vamos tentar viabilizar uma verba para a Santa Casa, que será apenas um paliativo, mas servirá para o hospital quitar algumas dívidas e respirar um pouco enquanto a sociedade procura encontrar uma solução mais definitiva para a crise financeira que ele enfrenta. A Santa Casa precisa hoje de R$ 10 milhões para regularizar minimamente (suas finanças). Mas, depois, a sociedade vai precisar negociar melhor com o Governo do Estado um valor mais condizente para a Alta Complexidade e com a prefeitura para a Baixa Complexidade”, explicou.

O Grupo de Mulheres irá se reunir com o secretário Nacional de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, que esteve na cidade quando da visita do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. “Nós vamos explicar os motivos da crise financeira e a importância da Santa Casa para a nossa população. Esperamos que ele entenda a situação e nos atenda, liberando esse recurso, que vai servir para que sejam mantidos os atendimentos, ao menos por enquanto”, concluiu.

REUNIÃO COM A SOCIEDADE

A crise financeira enfrentada pela Santa Casa será tema de uma reunião convocada para a próxima segunda-feira (12), a partir de 19 horas, na escola CIE. O objetivo será debater e conhecer melhor as condições das finanças do hospital, para em seguida constituir uma comissão para mobilizar a classe política em busca de uma solução mais definitiva para o caso do hospital filantrópico, que há anos vem acumulando dívidas e vive uma crise financeira sem precedentes, que pode levar ao fechamento da unidade hospitalar, referência em cirurgias cardíacas e partos de alto risco na região.