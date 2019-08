Agrava crise financeira: Santa Casa pode fechar as portas

A situação do hospital, que havia chegado ao fundo do poço, piorou ainda mais neste início de gestão de Mauro Mendes

Enfrentando uma das maiores crises financeira de sua história, com dívidas acumuladas com médicos e fornecedores que ultrapassam os R$ 24 milhões, a Santa Casa de Rondonópolis corre o risco de ter suas portas fechadas nos próximos dias, caso não seja encontrada uma solução que permita o reequilíbrio das suas contas. O quadro está tão crítico, que algumas pessoas já estão organizando reuniões com entidades e outros representantes da sociedade civil para debater o assunto e procurar uma solução que possa permitir a continuidade do atendimento no hospital filantrópico.

Segundo apurado pela reportagem do A TRIBUNA, a Santa Casa já vinha atravessando dificuldades há tempos, uma vez que os valores pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelos procedimentos médicos realizados, sempre foram muito baixos e há anos estão defasados, mas a questão era contornada com ajudas financeiras do Governo do Estado, porém estas foram cortadas desde que o ex-governador Pedro Taques (PSDB) assumiu, em 2015.

Para piorar a situação, em 2016, o então governador solicitou que a Santa Casa se tornasse um hospital que prestasse serviços médicos de alta complexidade, como cirurgias cardíacas, partos de risco e outros procedimentos, alegando a necessidade que a população local tinha de tais serviços.

Para compensar a Santa Casa, Taques prometeu que aumentaria os valores pagos para o hospital, pois os procedimentos de alta complexidade são serviços muito mais caros, exigindo uma maior especialização de profissionais, além de equipamentos e medicamentos mais sofisticados. Na época, o hospital chegou a aumentar o número de vagas de UTI, duplicando o número de leitos.

Porém, Taques não cumpriu com o prometido e ainda cortou as ajudas financeiras que eram repassadas para os hospitais filantrópicos até o final do governo de Silval Barbosa. Como resultado, a Santa Casa passou a acumular um deficit anual em suas finanças de cerca de R$ 6 milhões, que hoje em dia já passam de R$ 24 milhões.

Com a troca de governo ocorrida este ano e a posse de Mauro Mendes (DEM), a direção do hospital chegou a alimentar a esperança de ter o problema resolvido, com o governo assumindo parte do deficit da Santa Casa, como forma de manter o atendimento na unidade hospitalar que, àquela altura, já estava no fundo do poço. No entanto, as expectativas foram frustradas, e nestes primeiros sete meses de gestão de Mauro Mendes, por incrível que pareça, o quadro piorou ainda mais.

A crise financeira da unidade hospitalar chegou a tal ponto que o pagamento de médicos e fornecedores está atrasado seis meses e a direção da Santa Casa não vê, no seu horizonte, nenhuma forma de regularizar a situação e já fala, abertamente, em fechar as portas do hospital, que é referência na região em cirurgias cardíacas e partos de alto risco.