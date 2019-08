Proposta de Mauro Mendes é rejeitada

Os professores da rede estadual que trabalham em Rondonópolis se reuniram, na manhã de ontem (7), para avaliar e deliberar sobre a aceitação ou não da proposta apresentada pelo Governo do Estado na última segunda-feira (5). Os educadores entenderam que a proposta não atende às suas reivindicações e decidiram pela continuidade da greve iniciada no último dia 27 de maio.

Convocada pela subsede local do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (Sintep), os professores decidiram pela manutenção da greve que já dura mais de 70 dias. Agora, a decisão será levada para a assembleia geral da categoria que acontece amanhã (9), em Cuiabá, a partir das 14 horas, na frente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), quando os trabalhadores de todo o estado avaliarão a proposta apresentada pelo governo.

Segundo o presidente da subsede do Sintep, João Eudes, os professores se dividiram em grupos para avaliarem a proposta e decidiram pela manutenção da greve. “Após muito debate, nós submetemos a situação à votação e a decisão de Rondonópolis é pela continuidade da greve. A greve continua, com quem quiser continuar, essa é a posição dos professores daqui. Isso será levado para o Conselho de Representantes e para a assembleia geral e será lá que se vai decidir”, explicou.

A proposta apresentada pelo governador Mauro Mendes (DEM) prevê o cumprimento do estabelecido pela lei 510/2013 somente a partir de 2020, quando os gastos com pessoal estiverem abaixo de 49% da Receita Corrente Liquida (RCL), como previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A partir de então, 75% da receita seria usada para pagar a Revisão Geral Anual (RGA) para todos os servidores do Estado e os 25% restantes seriam aplicados para conceder aumentos aos professores, inclusive com o cumprimento da lei 510, que prevê um reajuste anual de 7,69% acima da inflação aos professores, garantindo a dobra do poder de compra até o ano de 2023.

De acordo com o dirigente sindical, há algumas cidades do estado que já pensam em retornar às aulas e trabalhar pela melhora da proposta apresentada pelo governo, mas a decisão dos professores pela continuidade da greve ou pelo seu fim será tomada somente na assembleia geral da categoria.