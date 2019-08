Posição nada confortável

O resultado do Atlas da Violência 2019, que é feito com base em dados registrados em 2017, e que aponta Rondonópolis como a segunda cidade mais violenta do Estado, deixa o Município em uma posição bastante desconfortável. Mas, é importante ressaltar que atualmente, em 2019, os nossos números já são bem diferentes e, provavelmente, logo deixaremos de estar nessa posição.

Como explicamos em reportagem publicada na edição de ontem (7), o Atlas calcula o número de homicídios para cada 100 mil habitantes e, por meio dessa média, lista as cidades mais violentas. Vale lembrar que somente cidades com mais de 100 mil habitantes, que no caso são 310 municípios brasileiros, são avaliadas.

Na comparação do próprio Atlas, entre 2016 e 2017, Rondonópolis já apresentava uma grande redução na média de homicídios. Se em 2016 foram 50,7 mortes violentas para cada 100 mil habitantes, em 2017 reduzimos esse número para 34,7. E, pelo que estamos acompanhando dos registros de 2018 e 2019, no Atlas da Violência 2020, que trará os dados de 2018, já estaremos em melhor posição nessa lista que cidade nenhuma quer figurar.

É preciso também avaliar o que causa tanta violência e o que vêm causando a redução dela. Em Rondonópolis, nunca foi segredo para ninguém que o tráfico de drogas sempre impulsionou o número de homicídios. Também, devemos lembrar que as polícias Militar e Civil foram melhor estruturadas nos últimos anos, com mais policiais, mais viaturas e mais capacidade de enfrentamento ao crime, consequentemente.

Também não podemos deixar de observar o poder paralelo, as facções criminosas que controlam áreas e, de certa forma, o que acontece nelas. Enfim, são vários pontos a serem avaliados, mas ninguém nunca disse que segurança pública não seria algo tão complexo. De toda forma, a torcida fica sempre para que a cidade continue a se destacar pela economia, pelo seu povo, pela cultura, pelas belezas naturais que nos cercam… E que a violência cada vez seja menos sentida pelos seus moradores.