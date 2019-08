Para Thiago Muniz, Sachetti ensaia uma nova divisão

O empresário e vereador Thiago Muniz (DEM), pré-candidato a prefeito de Rondonópolis nas eleições do ano que vem, declarou ontem à reportagem que o ex-prefeito Adilton Sachetti (PRB) está ensaiando fomentar novamente a divisão de um grupo político que se organiza para apresentar, nas próximas eleições, um projeto de união para o desenvolvimento da cidade. A fala do vereador foi uma resposta às declarações de Sachetti ao A TRIBUNA de que a aliança política de Muniz com o ex-vereador Ibrahim Zaher (PSB) e o deputado Thiago Silva (MDB) seria mero projeto pessoal sem garantias partidárias.

“Tenho a clareza que o nosso projeto de aliança política é sólido, mas o Adilton Sachetti sempre foi um nome que buscou a divisão de grupos políticos, como a articulação que fez para retirar o ex-vice-prefeito Rogério Salles (PSDB) do grupo do ex-prefeito Percival Muniz (PDT), para lançar candidatura e dividir o grupo. Fato que, em 2016, contribuiu e muito para a eleição de Zé Carlos do Pátio (SD) que derrotou Salles e também Percival”, rebateu.

“Se o Sachetti não tiver juízo, o prefeito Zé do Pátio vai agradecer e muito, pois num universo de três candidaturas a prefeito, a probabilidade de Pátio conseguir a reeleição é grande”, alertou Thiago Muniz.

De acordo com o vereador, um projeto político para atender a magnitude de Rondonópolis, que é a segunda maior economia de Mato Grosso, deve nascer da união política em prol do desenvolvimento da cidade. “Se o Adilton quiser mesmo ajudar a construir um futuro para Rondonópolis, o melhor é ele somar com o nosso projeto. Se ele tiver juízo, não irá facilitar para Zé do Pátio promovendo a divisão de um grupo como o nosso, com candidaturas jovens e com entusiamo de mudar a cara da cidade para melhor”, completou.