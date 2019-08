Sucessão municipal: Sachetti avalia que aliança anunciada pode ser mero projeto pessoal

O ex-prefeito de Rondonópolis, Adilton Sachetti (PRB), disse ontem à reportagem que a aliança anunciada entre o deputado estadual Thiago Silva (MDB), o vereador Thiago Muniz (DEM) e o ex-vereador Ibrahim Zaher (PSB), todos declarados pré-candidatos a prefeito nas eleições do ano que vem, pode ser mero projeto pessoal, sem nenhuma garantia partidária.

“Nas próximas eleições, partidos de esquerda ou de direita estarão em grupos claramente distintos. Não vejo o PSB, onde está filiado o ex-vereador Ibrahim, que é um partido de esquerda, aliado a um projeto do DEM que é de direita onde está filiado o vereador Thiago Muniz. Ainda falta um ano e meio para as eleições. É muito cedo falar em aliança partidária, sendo que, as definições nacionais dos partidos sobre quem pode aliar com quem nem começaram. Acredito que esta aliança é muito mais pessoal do que partidária”, avaliou Adilton Sachetti.

Conforme foi publicado pelo A TRIBUNA, em sua edição de domingo, a aliança entre os três políticos, segundo eles mesmos declararam, tem o objetivo de construir um projeto sem preconceito político e sem vaidades para defender o desenvolvimento econômico e social do município.

A proposta é de uma candidatura unificada que seria definida com critérios de pesquisas eleitorais. “Estamos elaborando uma proposta de união e renovação para apresentarmos à população um novo modelo de administração pública, que Rondonópolis merece como a segunda maior economia do Estado de Mato Grosso”, externou o empresário e vereador Thiago Muniz.

Campeão de votos em Rondonópolis para o cargo de senador em 2018, Adilton Sachetti obteve 61.397 votos, o que equivale a 35,24% dos votos válidos para o cargo. Mesmo sem conseguir se eleger, Sachetti avalia que a expressiva votação que teve em Rondonópolis lhe credencia a disputar o Paço Municipal em 2020.